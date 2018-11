Det første alternativet synes svært lite sannsynlig. Det blir ingen flere runder i Brussel.

Det er denne avtalen eller ingenting.

Det var beskjeden Theresa Mays statsråder fikk tirsdag kveld da de, én etter én, ble innkalt til Downing Street for å lese det fremforhandlede avtaleutkastet. Theresa May håper det vil skremme skeptiske brexit-ministre inn i folden.

Når regjeringen samles i Downing Street klokken 15.00 onsdag ettermiddag, holder Europa pusten.

– Et skyhøyt spill

– Theresa May har alltid visst at en brexit-avtale var et høyt spill, men det var en sjanse hun måtte ta. Spørsmålet nå er om hun spiller så høyt at det også feller henne og gjør slutt på hennes statsministerperiode. Det skriver Peter Oborne i Daily Mail. Oborne er tidligere redaktør av det konservative ukemagasinet The Spectator, og en av de mest innflytelsesrike konservative kommentatorene i Storbritannia.

Han mener hun har et ess i ermet:

– Hardline-brexiters, som tirsdag kveld var raskt ute med å slakte avtalen, må nå tenke seg hardt om. For velger de å gå mot Theresa Mays avtale, finnes bare ett alternativ: Det er at Labours leder, Jeremy Corbyn flytter inn i Downing Street.

Også BBCs politiske redaktør John Pienaar deler den analysen:

– May tar en stor sjanse. Men hun har ikke noe valg. Hun må gamble.

Hvor mange statsråder vil gå i protest?

Toby Melville /Reuters/ NTB scanpix

Det er det store spørsmålet foran dagens møte. Sist statsminister May la frem et avtaleutkast for regjeringen, gikk hennes to mest profilerte ministre av i protest. Den såkalte «Chequers-avtalen», fremforhandlet på statsministerens landsted med samme navn i sommer, fikk både utenriksminister Boris Johnson og brexit-minister David Davis til å forlate regjeringen.

– Dersom dette blir avtalen, vil det gjøre Storbritannia til en kolonistat under EU, proklamerte Boris Johnson.

Siden har motstanden mot avtalen hos Theresa Mays EU-kritiske ministre økt i styrke. Men til forskjell var i sommer, hvor Johnson og Davis takket for seg, er motstanden mot brexit-avtalen også økt blant statsrådene som ønsker å bli i EU.

Senest fredag forlot en ny minister regjeringen. Transportminister Jo Johnson, bror av ikke ukjente Boris Johnson, trakk seg i protest. Han mener avtalen ikke holder mål, og at den ikke er i nærheten av det britiske regjeringen lovet det britiske folk å levere på etter folkeavstemningen.

Sentrale ministre teller på knappene

Ifølge Daily Telegraph, den mest EU-kritiske avisen i Storbritannia og avisen Boris Johnson nå har sin ukentlige spalte i, teller flere sentrale ministre på knappene om de skal forlate regjeringen eller støtte avtalen. Blant dem som seriøst vurderer å trekke i nødbremsen skal være utenriksminister Jeremy Hunt, miljøvernminister Michael Gove og innenriksminister SajidJavid.

Ifølge BBC vil den juridiske vurderingen til regjeringsadvokat Geoffrey Cox bli avgjørende for om de kritiske statsrådene velger å stille seg bak May eller ikke.

Saken vil bli oppdatert utover ettermiddagen og kvelden.