– Colombia har aldri opplevd en situasjon som denne tidligere, sier landets president, Juan Manuel Santos.

Før helgen besøkte han grenseområdene mellom Colombia og Venezuela, der tusenvis av venezuelanere daglig forsøker å komme seg inn i nabolandet.

Inflasjon og matmangel har de siste månedene sendt store menneskemengder på flukt fra det sosialistiske regimet i Venezuela.

Det politiske vanstyret av landet har sendt økonomien ut i en krise som har eskalert de siste årene, og i desember avslørte New York Times at hundrevis av barn har dødd av matmangel, noe myndighetene har forsøkt å dekke over. Folk som tidligere var en del av middelklassen må nå spise søppel for å overleve.

Ifølge lokale universiteter lever 30,2 prosent av landets befolkning i fattigdom, mens 51,5 prosent lever i ekstrem fattigdom, melder NTB.

Rundt 600.000 venezuelanere befinner seg nå i Colombia, ifølge colombianske myndigheter. Det er dobbelt så mange som for et halvår siden, skriver nyhetsbyrået AP.

Flyktningstrømmen viser ingen tegn til å avta. Ytterligere en halv million flere mennesker kan dukke opp på grensen innen juli, ifølge offisielle tall, skriver Al Jazeera.

Nå kunngjør president Santos at han styrker sikkerhetstiltakene ved grensen for å få kontroll på flyktningstrømmen.

Før helgen fortalte han at han har beordret at sikkerhetspersonellet økes med 3000 personer – inkludert over 2000 soldater.

Også i Brasil, som deler en grense med Venezuela, har myndighetene nylig kunngjort at de skjerper sikkerheten ved å utplassere flere soldater.

Begge landene skal også igangsette tiltak for å finne ut av hvor de ferske migrantene skal gjøre av seg.

