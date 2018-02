NY Times: Israel bombet IS på Sinai – med Egypts velsignelse

Hundrevis av egyptiske soldater og politifolk er drept i angrep utført av jihadister på Sinai som har sverget troskap til ekstremistgruppen IS. De tok en stund kontroll over en større by og antas å stå bak bomben som i 2015 førte til at et russisk fly styrtet og alle de 224 om bord ble drept.

Da Egypt ikke så ut til å klare kampen alene, satte israelerne inn en hemmelig luftoffensiv. Umerkede fly, droner og helikoptre har gjennomført over 100 angrep på egyptisk territorium – periodevis mer enn ett angrep i uken – med godkjennelse fra Egypts president Abdel Fatah al-Sisi, skriver den amerikanske avisen.

Det uortodokse samarbeidet er nok et steg i det kompliserte og tidvis anstrengte forholdet mellom de to landene, som har stått på hver sin side i tre kriger, men som i hemmelighet allierte seg mot en felles fiende på Sinai. Israels innsats gjorde at Egypts væpnede styrker kunne finne fotfestet i kampen mot jihadistene. For Israel bidro angrepene til å styrke sikkerheten langs grensen og bidra til et mer stabilt naboland.

Også ledere i andre arabiske stater har kommet mer på linje med Israel overfor felles regionale trusler som IS, politisert islam og Iran. Samtidig er tonen ofte krass overfor Israel når medier og tjenestemenn omtaler staten offentlig.

Amerikanske tjenestemenn sier den israelske offensiven har vært avgjørende for å sikre Egypt et overtak mot militante grupper. Hverken Egypts eller Israels forsvar har ønsket å kommentere reportasjen i New York Times.