Stoltenberg: NATO vil unngå ny kald krig

– Vi ønsker ikke et nytt våpenkappløp, så vi ser på hvordan vi kan svare på en sterk og forutsigbar, men også kalkulert og defensiv, måte, sa Stoltenberg til pressen under et besøk i Canada onsdag.

Uttalelsen kom som følge av spørsmål om hvorvidt NATO vil innføre sanksjoner mot Russland etter at den tidligere russiske spionen Sergej Skripal og datteren hans ble forgiftet i Salisbury 4. mars.

Forrige uke kunngjorde Stoltenberg at sju russere utvises fra Russlands delegasjon til NATO. I tillegg vil tre andre russiske diplomater bli nektet akkreditering. Dermed er den russiske delegasjonen til NATO redusert med en tredel og vil heretter bestå av 20 personer.

– Vi vil fortsette å jobbe for et mer konstruktivt forhold til Russland, sa Stoltenberg med den canadiske statsministeren Justin Trudeau ved sin side i Ottawa.