Barn drepes i gassangrep. Dette er årsakene til at det ikke får noen konsekvenser for regimet.

Syriske myndigheter står bak en systematisk og veldokumentert bruk av kjemiske våpen mot sin egen befolkning. Det hevder Human Rights Watch (HRW) i en rapport som ble publisert forrige uke.

USAs president Donald Trump freste på Twitter om at de ansvarlige skulle få betale en «høy pris» etter rapporter om et gassangrep i opprørskontrollerte Douma lørdag. 42 mennesker skal ha blitt drept, deriblant flere barn.

Mandag varslet Trump at det vil bli tatt «store beslutninger» i løpet av de neste 24 til 48 timene.

Da han fikk spørsmål om en mulig militær respons, svarte Trump at ingenting er utelukket.

Forrige gang Trump reagerte på bilder av døende barn, i april i fjor, beordret han et angrep på en syrisk flybase. Det har imidlertid ikke hindret at det er blitt rapportert om et stort antall kjemiske angrep siden den gang.

Dette er de viktigste grunnene til det:

Syria må ikke betale noen pris for å bruke kjemiske våpen

Etter det mest dødelige sarinangrepet, i Ghouta i 2013, ble Syria presset til å gi fra seg kjemiske våpen og følge konvensjonen mot kjemiske våpen. Og etter bruken av sarin den 4. april 2017, fulgte USA altså opp med et rakettangrep.

Men hittil har det ikke kommet noen slike reaksjoner på bruk av klorgass, som er mindre dødelig, til tross for at det finnes 42 godt dokumenterte tilfeller av bruk av klorgass, ifølge HRW.

– I Syria bruker myndighetene kjemiske våpen som er forbudt over hele verden, uten at de må betale noen pris for det, sa underdirektør Lama Fakih i HRW, ifølge en pressemelding 4. april.

Les mer om kjemiske våpen: Russiske våpenkjemikere produserte livsfarlig nervegift. Etter jobb solgte de det på gaten.

Fakta: Syv forskjellige organisasjoner har gransket kjemiske angrep Kildene som Human Rights Watch (HRW) har brukt for å lage rapporten om bruk av kjemiske våpen i Syria, er organisasjonens egen forskning, Den felles etterforskningsenheten (JIM) som FNs sikkerhetsråd opprettet i 2015, FNs etterforskningskommisjon (Commission of Inquiry), Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW), FN, Amnesty International og Bellingcat.

De hvite hjelmene/AP/NTB scanpix

Kjellerne blir dødsfeller – ingen steder blir trygge

Når en by blir utsatt for bombing, går folk ned i kjellerne for å beskytte seg. Fordi klorgass er tyngre enn luft, er kjelleren det siste stedet man vil være ved et angrep.

– Når jeg har snakket med folk i Aleppo, fortalte de at ingen steder lenger var trygge, sier Ole Solvang, som tidligere gransket kjemiske angrep i Syria for HRW.

Etter det rapporterte klorgassangrepet 7. april, har 8000 opprørere og 40.000 familiemedlemmer gått med på å bli busset ut av byen til andre opprørskontrollerte områder.

De hvite hjelmene/AP/NTB scanpix

Syria ble ikke renset for alle kjemiske våpen

Etter bruk av nervegass i Ghouta i 2013, offentliggjorde Damaskus hvilke lagre myndighetene hadde med kjemiske våpen. I samarbeid med flere land, deriblant Norge, sørget Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) og FN for å destruere disse våpnene.

– Selv om man gjorde en helhjertet innsats for å fjerne de kjemiske våpnene, og denne prosessen ble overvåket av OPCW, så tyder mye på at det er mer igjen i Syria, deriblant klor- og nervegass, sier den norske tidligere våpeninspektøren Jørn Siljeholm som jobber for den amerikanske tankesmien Omnis.

Han tror ikke at man klarer å bli kvitt kjemiske våpen i Syria.

– Grunnen er at det er så enkelt å produsere det i et laboratorium. Man trenger ikke et militærindustrielt anlegg for å gjøre det.

Omar Sanadiki, Reuters/NTB scanpix

Russland stoppet fordeling av skyld

I 2015 etablerte FNs sikkerhetsråd Den felles etterforskningsenheten (JIM) for å granske bruk av kjemiske angrep i Syria-konflikten, og for å identifisere hvem som sto bak. I april i fjor ble mer enn 80 mennesker drept i et kjemisk angrep i Khan Sheikhoun i Syria. JIM konkluderte senere med at Assad sto bak, men det førte til heftige protester fra Russland, som støtter det syriske regimet.

Russerne beskyldte USA og andre land for å sette Russland i forlegenhet ved å legge skylden på Assad-regimet. Resultatet var at Russland la ned veto mot å forlenge JIMs mandat i oktober i fjor. Etter det har ikke JIM kunnet granske bruken av kjemiske våpen i Syria.

Mikhail Klimentyev/Sputnik Photo Agency /Reuters/NTB scanpix

Russland beskytter Syria i Sikkerhetsrådet

USA, EU og andre land har innført sanksjoner mot Syria på grunn av bruken av kjemiske våpen. Sanksjonene er ikke så effektive som de ville ha vært dersom de var blitt vedtatt i FNs sikkerhetsråd.

Der har Russland hevdet at det ikke finnes bevis for at Bashar al-Assads regime virkelig står bak, og russerne har stoppet alle resolusjoner.

Evan Vucci, AP/NTB scanpix

USA er neppe lystne på en mer omfattende krig i Syria

En høyere tjenestemann i Det hvite hus utelukker ikke at USA nok en gang kan gå til et rakettangrep på Syria, ifølge New York Times.

Spørsmålet er om Trump vil gå langt nok til at det virker avskrekkende. I en tale i forrige uke sa Trump at han ønsker en rask tilbaketrekning av de 2000 soldatene USA har i Syria for å bekjempe Den islamske staten (IS). Noen dager senere ble det imidlertid sagt at USA vil fortsette å ha dem der «litt til».