Xi med tilslørt stikk til Trump: Åpner økonomien og kutter biltoll

– Jeg vil presisere at døren til Kina ikke skal lukkes, men bare åpnes mer og mer! sa Xi ifølge en utskrift av presidentens åpningstale under Boao Forum for Asia, publisert hos den kinesiske avisen Xinhua.

Den økonomiske konferansen Boao Forum for Asia startet i dag i den kinesiske øyprovinsen Hainan – en konferanse som er blitt kalt Asias svar på World Economic Forum i Davos.

I sin åpningstale lovet Kinas president Xi Jinping en åpnere økonomi og lavere toll på blant annet biler – uten å nevne hverken Trump eller den pågående handelsstriden med USA.

– ’Kald krig-mentalitet’ er utdatert

I talen kom det også frem at Kina skal utvide adgangen til markedet betydelig, øke importen og lage et mer attraktivt investeringsmiljø.

– Investeringsmiljøet er som luft, det er bare når luften er frisk at den kan tiltrekke seg mer utenlandsk kapital, sa Xi. Han spesifiserte ikke når tiltakene eventuelt skal bli iverksatt, men at det vil bli gjort så «fort som mulig».

I et tilslørt stikk til Trumps politiske utgangspunkt om å sette USA først, advarte han også mot «kald krig-mentalitet».

– I dag er fred og samarbeid en global trend. Fred og utvikling er et felles ønske for folk verden over. Kald krig-mentalitet og nullsumspill er utdatert. Bare ved å fortsette med fred, utvikling og samarbeid kan vi alle få høyere gevinst, sa Xi.

En del av Kinas økonomiske strategi

– I dag kan det kinesiske folk med stolthet si at Kinas andre revolusjon, «Reform- og åpningsrevolusjonen», ikke bare har endret Kina, men også har hatt stor innflytelse på verden, sa Xi.

«Reform- og åpningsrevolusjonen» er en kinesisk økonomisk revolusjon som ble initiert av den tidligere statslederen Deng Xiaoping i 1978. Reformen privatiserte den til da statlig styrte økonomien og førte til eksepsjonell vekst.

At Kina nå lover å åpne økonomien ytterligere, er derfor i tråd med Kinas økonomiske strategi.

– Det er garantert at Kinas «Reform- og åpningsrevolusjon» kan lykkes, og det er garantert at den vil lykkes, sa presidenten.

Partiavisen Folkets Dagblad formulerer det på følgende måte: Formann Xi Jinping avfyrer et nytt startskudd for «Reform- og åpningsrevolusjonen».

Trump: – Vil alltid være venner

NTB skriver at lavere biltoll står høyt oppe på listen med krav fra USA og president Donald Trump, som senest mandag kritiserte Kinas tollregime på biler.

– Når en bil blir sendt til USA fra Kina, er tollsatsen på 2,5 prosent. Når en bil blir sendt til Kina fra USA, er tollsatsen på 25 prosent. Høres det ut som fri og rettferdig handel? Nei, det høres ut som DUM HANDEL – har pågått i årevis, skrev Trump.

Xis løfte kommer to dager etter at Donald Trump antydet at han så slutten på de siste ukenes handelsstrid - en strid som har ført til økte tollsatser i begge land og trusler om flere straffetiltak.

– President Xi og jeg vil alltid være venner. Kina kommer til å ta ned handelshindringene fordi det er det rette å gjøre, skrev han på Twitter.