68 døde i fengselsopprør i Venezuela

Flere av de innsatte skal ha tatt en vakt til gissel og satt fyr på flere madrasser. Brannen skal så ha kommet ut av kontroll.

Blant de omkomne er to kvinner, som ifølge AFP var på besøk ved stasjonen. Nyhetsbyrået melder at mange pårørende prøvde å komme seg inn på stasjonen mens det brant. Etter at en politibetjent ble såret av et steinkast, brukte politiet tåregass mot folkemengden.

– Påtalemyndighetens kontor garanterer en grundig granskning for å slå fast hva som har skjedd under denne forferdelige hendelsen, som har etterlatt mange familier i sorg, sier Saab.

På grunn av overfylte fengsler, blir mange satt i varetekt ved politistasjoner i Venezuela. Dårlige fengselsforhold blir sett på som en årsak til opprøret, ifølge DPA.

Saken vil etterforskes, opplyser Saab.