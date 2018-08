FBI-agenten som sendte kritiske tekstmeldinger om Trump, er sparket

Saken oppdateres

Det skriver The New York Times.

Strzok kom i hardt vær da det ble kjent at han hadde kritisert Trump via flere tekstmeldinger til tidligere FBI-advokat Lisa Page. Disse skal ha blitt sendt under presidentkampanjen i 2016.

Strzok har jobbet seg oppover FBI-systemet de siste 20 årene til å bli en av byråets mest erfarne agenter. Han var en av hovedetterforskerne de første månedene av Russland-etterforskningen som ser på eventuelle forbindelser mellom Trump-kampanjen og russiske forsøk på å påvirke presidentvalget.

Ifølge Strzoks egen advokat fikk han sparken mandag.