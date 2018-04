16. oktober 2017: En Peugeot 108 kjører langs landeveien i den maltesiske byen Bidnija. Brått blir en bilbombe detonert og dreper føreren, Daphne Caruana Galizia.

Daphne Caruana Galizia var ifølge The Atlantic Maltas mest kjente journalist. Hun hadde undersøkt korrupsjon og organisert kriminalitet på Malta de siste 30 årene, og var sentral i arbeidet med de såkalte Panama Papers-avsløringene i den lille øystaten. Caruana Galizia hadde med andre ord mange fiender. De siste årene mottok hun flere dødstrusler; familiehunder ble funnet drept og huset hennes ble satt i brann to ganger.

– (Drapet) kom ikke ut av det blå, sa Daphnes sønn, Andrew Caruana Galizia til Europarådet i februar.

I desember ble brødrene George og Alfred Degiorgio og deres venn Vincent Muscat pågrepet og mistenkt for å ha utløst bomben i Caruana Galizias bil. Men mennene nekter straffskyld, og vil ikke snakke med advokatene sine.

Saken har enda ikke vært oppe for retten, og en rekke spørsmål står ubesvart.

I håp om å finne svar, har 45 journalister fra 18 mediehus i 13 land inngått et samarbeid under navnet «The Daphne Project». Prosjektet er ledet av Forbidden Stories, og skal i tillegg fortsette arbeidet med sakene Caruana Galizia jobbet med da hun ble drept.

Mener myndighetene kan være involvert

Familien til Caruana Galizia tror at brødrene Degiorgio og Muscat utførte drapet på bestilling av en foreløpig ukjent aktør. Ektemannen mener at politiske interesser blokkerer politiets etterforskning, og er redd for at gjerningspersonen(e) aldri vil bli funnet.

– Sønnene mine og jeg er ikke overbevist om at myndighetene virkelig prøver å finne de som bestilte drapet. De er redde for at de har tette bånd til myndighetene, sier Peter Caruana Galizia til The Guardian.

TT / NTB scanpix

Bomben i Caruana Galizias bil skal ha vært den sjette bilbomben som har tatt menneskeliv på Malta de to siste årene – og ingen av gjerningspersone er funnet. Maltas statsminister, Joseph Muscat og hans parti blir beskyldt for å la korrupsjon gå ustraffet, for å svekke politiet og rettsvesenet, og for å tillate et samfunn som gjør drapet på Caruana Galizia mulig.

Samtidig uttrykker Europaparlamentet bekymring for at øystaten Malta er blitt et attraktivt sted for pengevasking.

– Nå må EU bestemme seg for hvordan de skal håndtere sitt minste medlemsland, Malta, skriver Juliette Garside, en av journalistene tilknyttet «The Daphne Project».

Europol og FBI med i etterforskningen

I tillegg til etterforskerne som jobber med bevisene knyttet til Degiorgio og Muscat, etterforsker maltesiske Anthony Vella drapet. Både Europol og FBI, som også er innblandet i etterforskningen, skal svare direkte til han.

Advokat for familien til avdøde Caruana Galizia, Jason Azzopardi, mener det er nødvendig med internasjonal innblanding i etterforskningen.

– Saken har ettervirkninger som går utforbi Maltas kyst, sier han til The Guardian.