Velgerne støtter Trumps utenrikspolitikk, men tror ikke han gjør en god jobb med den

En amerikansk eks-admiral gir Trump sviende kritikk i militære spørsmål og mener han gjør de militære toppsjefene fortvilet. Amerikanske velgere ser derimot ut til å støtte president Donald Trump i en rekke enkeltsaker i utenrikspolitikken, viser en omfattende meningsmåling fra Harvard-Harris.

Her er oversikten i syv grafer:

1. Liker tanken på et Kim-møte

Onsdag ble det kjent at CIA-sjef Mike Pompeo, påtroppende utenriksminister, i påsken var i Pyongyang. Der møtte han Nord-Koreas leder Kim Jong-un for å forberede et toppmøte mellom Kim og Trump. Det har vært debatt om USA allerede før et møte burde kreve signaler fra Nord-Korea om vilje til å droppe atomprogrammet og rakettester. Velgerne liker imidlertid beslutningen, og møtet siktes nå inn mot begynnelsen av juni.

2. Vil ha USA ut av Syria

Sist helg bombet USA tre mål i Syria etter påstander om at regimet hadde angrepet med kjemiske våpen og rammet sivile. Trump ønsker imidlertid å få amerikanske soldater ut av landet så fort IS er helt nedkjempet.

USA har noen tusen soldater på bakken og bomber IS fra luften. IS-terroristene er nå drevet tilbake til to små lommer langt øst i Syria: Landsbyen Hajin og Dashisha rett ved byen Deir ez-Zor. Det opplyste oberst Ryan Dillon i Bagdad, talsmann for aksjonen Inherent Resolve, på en pressebriefing tirsdag.

Et flertall av velgerne ser ut til å være enige med Trump i prioriteringen.

3. Støtter handelskrig med Kina

President Trump innførte 8. mars toll på utenlandsk stål. 14 dager senere la han straffetoll på kinesiske varer for 50 milliarder dollar. Han mener kineserne snylter på amerikanske oppfinnelser. Siden har de to landene gitt hverandre stadig nye økonomiske kilevinker. De siste dagene er striden igjen trappet opp.

– Hvis USA fortsetter sin vilkårlige og lettsindige oppførsel, vil vi være kampklare og straks slå tilbake for å vinne forsvarskrigen for frihandel og multilateralisme, sa Kinas UD-talskvinne Hua Chunying tirsdag i en uttalelse.

Velgerne liker imidlertid Trumps Kina-felttog.

4. Vil ha sterkere forsvarsinnsats fra allierte

NATO-landene har siden 2014 hatt som mål å få medlemmenes forsvarsbudsjetter opp på 2 prosent av BNP – landets verdiskapning. USA er på godt over 3 prosent. Trump satte en støkk i de allierte da han en periode i fjor sådde tvil om USA ville stå ved forpliktelsene. I NATO er spenningen derfor stor om hva Trump vil si når alliansen i juli holder toppmøte. På hjemmebane har han sterk støtte for å være barsk overfor de allierte.

5. Skal han droppe atomavtalen med Iran?

Sommeren 2015 inngikk Iran en avtale med USA, EU og andre stormakter om begrensninger i sitt atomvåpenprogram. Til gjengjeld ble økonomiske sanksjoner mot landet opphevet. Trump mistenker iranerne for å fuske og mener de i skjul forsøker å utvikle atomvåpen. Han har villet reforhandle eller si opp avtalen. Neste tidsfrist er 12. mai. Da må han bestemme seg for om lettelsene i USAs sanksjoner skal fortsette.

Er flertall av velgerne i USA mener også at Iran jukser med avtalen.

6. Velgerne sier: Amerika først

Trump drev valgkamp blant annet med slagordet «Amerika først». Et klart flertall av velgerne sier seg enig i at utenrikspolitikken «først og fremst skal trygge amerikanske interesser og amerikansk sikkerhet».

7. Gjør han en god jobb i utenrikspolitikken?

Selv om velgere i mange viktige tilfeller støtter Trump i sak, er de ikke overbevist om at han gjør en god jobb. Trumps hyppige helomvendinger blir iblant tolket som forhandlingstaktikk av analytikere, men et knapt flertall av velgerne tolker det heller som manglende erfaring.

Denne uken skrev den pensjonerte admiral James Stavridis, tidligere øverstkommanderende i NATO, at Trumps handlinger gjør mange militære ledere ille til mote. Land bør være taktisk overraskende og strategisk forutsigbare, men USA er nå ofte det motsatte, mener han:

– Da Trump sa at vi straks skal ut av Syria, kunne jeg ha sverget på at jeg helt her oppe i Boston hørte en eksplosjon der nede i sør. Det må være forsvarsminister Jim Mattis’ hode som gikk i luften, tenkte jeg, forteller Stavridis.

På spørsmål om de gir godkjentstempel til Trumps innsats i utenriksspørsmål, sier nesten seks av ti velgere nei.