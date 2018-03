Donald Trump har takket ja til å møte den nordkoreanske diktatoren Kim Jong-un. Det historiske møtet skal etter planen finne sted innen utgangen av april, fortalte den sørkoreanske sikkerhetsrådgiveren Chung Eui-yong i en overraskende kunngjøring utenfor Det hvite hus natt til fredag.

Hvor og nøyaktig når møtet skal finne sted, er foreløpig ikke avklart.

Det er kun et halvt år siden Nord-Korea prøvesprengte en atombombe. Like etterpå truet USAs president, Donald Trump, med å «fullstendig ødelegge» landet. En samtale mellom de to lederne blir en historisk mulighet til å redusere faren for en stor og potensielt svært dødelig konflikt.

Her er tre vinnere og to tapere etter den uventede kunngjøringen om at Trump og Kim skal møtes:

Vinner 1: Donald Trump

Ett av Trumps fremste forhandlingsverktøy er at han er fullstendig uforutsigbar. Avgjørelsene hans bærer ofte preg av å være spontane og basert på magefølelse.

Ofte tar han beslutninger i strid med rådene han får fra sine nærmeste – slik han gjorde da han denne uken innførte en straffetoll på stål og aluminium.

Å takke «ja» til et møte med Nord-Koreas leder – noe Trumps forgjengere tidligere har avvist – ser også ut til å være en spontan handling. Få, om noen, i Det hvite hus var klar over beslutningen før den ble kunngjort, ifølge amerikanske medier.

USAs politikk overfor Nord-Korea de siste tre tiårene har ikke vært en suksess. Trump har tidligere vært svært kritisk til Kim Jong-un, som han hånlig har omtalt som «little rocket man» og en «gal mann».

Kim Jong Un of North Korea, who is obviously a madman who doesn't mind starving or killing his people, will be tested like never before! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 22, 2017

Presidenten har alt å tjene på å prøve en ny tilnærming. Og foreløpig har han ikke måttet ofre noe. Nord-Korea har lovet en midlertidig stans i prøvesprengninger og rakettoppskytninger, i tillegg til at Kim sier at han går med på at USA og Sør-Korea har felles militærøvelser nå i april.

Trump spiller høyt. Ja, Nord-Koreas ledere kan bryte løftene sine, slik de har gjort før. Men foreløpig er dette en seier for den amerikanske presidenten. Men han er avhengig av å komme tilbake med noe håndfast fra Kim-møtet.

Vinner 2: Kim Jong-un

Da Richard Nixon skålte med Kinas statsminister Zhou Enlai under det historiske Beijing-besøket i 1972, sørget Zhou for at kanten på glassene deres møttes. Nixon visste det ikke selv, men kineserne tolket dette som et tegn på at USA nå anså Kina som likeverdige. I Midtens rike er det nemlig en måte å vise respekt for sine overordnede på at man skåler så kanten treffer like under motpartens.

Kim Jong-un kan oppnå litt av det samme nå. Ved å bli avfotografert sammen med Donald Trump sender han et signal – i hvert fall til sine medborgere – at USA nå anser Nord-Korea som jevnbyrdige. Det er en massiv propagandaseier.

Dersom han i tillegg kan få lettet noen av sanksjonene mot landet, vil det også være en betydelig praktisk seier.

I likhet med Trump har han mer å tjene enn å tape på et møte mellom partene. Kim har derfor grunn til å smile.

Vinner 3: Moon Jae-in

Den sørkoreanske presidenten gikk til valg i fjor på en ny solskinnspolitikk overfor Nord-Korea. For et halvår siden så det håpløst ut, men nå er plutselig tordenskyene i ferd med å forsvinne.

Det var Moon som inviterte Nord-Korea til å delta i OL i Pyeongchang i februar, noe som virkelig fikk snøballen til å rulle i riktig retning. Bildene av Kim Jong-uns søster og Moon som jublet for det samlede koreanske laget under åpningsseremonien, ble en stor seier for Sør-Koreas president.

Tidligere denne uken hadde Moons utsendinger et svært vellykket middagsmøte med Kim Jong-un i Nord-Koreas hovedstad Pyongyang.

Dersom møtet mellom Kim og Trump gir resultater, vil Moon bli ansett som hovedarkitekten, og han vil fortjent kunne høste store deler av æren. Faller samtalene sammen, vil det ikke være hans feil.

Taper 1: Xi Jinping

Den kinesiske presidenten og partilederen var midt i en veldig god uke. Den årlige partikongressen – som alltid og uten debatt godtar partiledelsens dekreter – hadde akkurat godkjent partiledelsens forslag om å gjøre ham til diktator på livstid.

Økonomien vokser fortsatt i høy takt, og Kinas makt og innflytelse i verden er på en kraftig oppadgående kurve. I Folkets store sal har Xi latt seg hylle som Kinas mektigste leder siden Mao Zedong.

Og så fikk han to kraftige slag natt til fredag. Først var det Trumps metalltoll. Og deretter kom beskjeden om gjennombruddet i Korea-samtalene. Avtalen har skjedd i Kinas bakgård, i et land som er økonomisk helt avhengig av Kina, uten at Kina har hatt en synlig rolle.

For Xi, som har lagt stor prestisje i å bygge opp et stort og aktivt diplomatkorps, er dette et stort tap av ansikt. Spesielt når det skjer midt i Partikongressens årlige samling.

Taper 2: Rex Tillerson

Den amerikanske utenriksministeren var på reise til Etiopia da nyheten om Trumps møte med Kim ble kunngjort. Lite tyder på at han visste om det på forhånd.

– Vi har ingen planer om å ha samtaler om å ha samtaler med Nord-Korea, sa Heather Nauert, utenriksdepartementets pressetalskvinne, kun noen timer før kunngjøringen kom fra Det hvite hus.

Uttalelsen var den siste av mange tegn på at Trump-administrasjonen foretrekker å føre utenrikspolitikken uten særlig innblanding fra utenriksdepartementet.

Trump har også mistet mye av Korea-ekspertisen i departementet. Nylig sluttet USAs tidligere spesialutsending til Nord-Korea, Joseph Yun. Og i januar trakk den erfarne Korea-eksperten Victor Cha seg som påtroppende ambassadør til Seoul.

For Rex Tillerson foregår USAs største utenrikspolitiske spill for tiden tilsynelatende utenfor hans egen rekkevidde.