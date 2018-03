– Dagens kolonne er utsatt som følge av utviklingen på bakken. Det er ikke mulig for oss å gjennomføre operasjonen under slike forhold, sier Ingy Sedky, talskvinne for Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC).

Linda Tom, talsperson for FNs nødhjelpskontor OCHA, sier at årsaken til utsettelsen er at de ikke har fått tillatelse av syriske myndigheter til å kjøre inn til byen Douma, som har rundt 70.000 innbyggere. Det er den viktigste byen i den delen av Øst-Ghouta som fortsatt er kontrollert av opprørere.

– I dag har ikke FN og våre partnere hatt mulighet til å komme inn i Douma i Øst-Ghouta fordi kolonnen av sikkerhetsårsaker ikke har fått tillatelse fra syriske myndigheter, sier Tom.

Desperat situasjon

Også mandag måtte FN avbryte leveransen av nødhjelp til Øst-Ghouta, da som følge av angrep mot området lastebilene befant seg i. 46 lastebiler med mat, medisiner og annet utstyr kjørte inn i den beleirede enklaven, men etter ni timer måtte lastebilene forlate området. Det er uklart hvor mye av lasten de rakk å dele ut.

De om lag 400.000 innbyggerne i Øst-Ghouta lever under stadig mer desperate forhold, og FNs generalsekretær António Guterres har beskrevet situasjonen som et helvete på jord.

900 sivile drept

Minst 900 sivile skal være drept siden regjeringsstyrkene og deres allierte innledet offensiven mot Øst-Ghouta 18. februar. Rundt 200 av de drepte skal være barn.

FNs sikkerhetsråd vedtok 24. februar en resolusjon med krav om våpenhvile i Syria, men kampene har fortsatt.

Onsdag meldte Syrian Observatory for Human Rights at syriske regjeringsstyrker og militser alliert med president Bashar al-Assad, har tatt kontroll over om lag halvparten av området.