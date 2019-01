Klart for Löfven som statsminister

Vänsterpartiets leder Jonas Sjöstedt sier på en pressekonferanse onsdag at partiet vi avstå fra å stemme i statsministeravstemmingen i Riksdagen fredag.

Dermed er det klart for at Stefan Löfven fortsetter som statsminister i Sverige.

Onsdag var alle partilederne i tur og orden inne hos Riksdagens talmann for samtaler. Talmannen har samme rollen som stortingspresidenten i Norge.

Socialdemokraternas leder Löfven sa etter møtet at han er klar til på ny å bli nominert til statsminister og håper å bli godkjent i en avstemning fredag.

Et papir ingen får se

Konklusjonen kom etter at Löfven og Sjöstedt hadde en samtale tirsdag.

– Det finnes en avtale på et papir mellom de to partiene. Den avtalen får dere aldri se, sa Sjöstedt til pressen etter at han hadde møtt talmannen.

Han sier også at Vänsterpartiet i Riksdagen vil stemme i samsvar med sin politikk i alle saker. Om nødvendig er han i enhver sak klar til å felle regjeringen.

Derfor tror han at Löfvens regjering vil avstå fra å legge frem en rekke forslag Vänsterpartiet er imot.

Vil stemme mot forslag

Jonas Sjöstedt sa at selv om partiet vil slippe frem Löfven, så vil de stemme mot mange av forslagene i avtalen med Liberalerna og Centerpartiet.

Dette gjelder spesielt forslag om å innføre markedsleie og det som ifølge Vänsterpartiet betyr en uthuling av arbeidstageres rettigheter.

– Den som tror at en symbolsk synspunkt i et pdf-dokument kan trolle bort vår innflytelse i Riksdagen tar feil, sier han.

Han sier Löfven har lovd ham å kjempe for å beholde de reformene Socialdemokraterna og Vänsterpartiet har fått gjennom. Sjöstedt sier hans etter sin lit til at Socialdemokratene er det største partiet.

– Vi kommer til å motsette oss sentrale deler av avtalen mellom Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna og Centerpartiet, sier han,

Sjöstedt sier at de er klare til å felles den nye regjeringen hvis den legger frem noen av forslagene i avtalen.

– Det er et mistillitsløfte.

Avtale i helgen

I helgen meldte Liberalerna og Centerpartiet at de er villige til å støtte en regjering med Socialdemokraterna og Miljöpartiet med Stefan Löfven som statsminister. Men for å få flertall for en slik regjering er partiene avhengige av støtte fra Vänsterpartiet.

Som grunnlag for støtten har Socialdemokraterna inngått en avtale med Miljöpartiet, Liberalerna og Centerpartiet.

I samarbeidsavtalen står det at Vänsterpartiet, som ofte sammenlignes med norske SV, ikke skal få noen innflytelse på politikken. Det har falt partiet tungt for brystet.

Onsdag sa Sjöstedt at dette punktet i avtalen i praksis er opphevet. Han har videre fått forsikringer om at Vänsterpartiet vil få innflytelse over svensk politikk.

Alle til samtale mandag

Også mandag var alle partiene inne til samtale med Riksdagens talmann. Det var da stor spenning knyttet til om Vänsterpartiet etterpå ville erklære at de støttet en regjering ledet av Löfven.

Men Sjöstedt svarte mandag med at Vänsterpartiet vil forhandle direkte med statsminister Löfven før de eventuelt slipper ham til som statsminister.

Det førte til at talmannen utsatte Riksdagens avstemming om statsminister med to dager. Den skulle opprinnelig ha vært holdt onsdag, men blir nå på fredag.

Stenger ute Vänsterpartiet

Det var særlig ett punkt i avtalen med Centerpartiet og Liberalerna som opprørte Sjöstedt mandag. Der står det at Vänsterpartiet "inte kommer att ha inflytande över den politisak inriktningen i Sverige under den kommende mandatperioden."

Men nå hevder Sjöstedt at dette punktet er opphevet etter en avtale mellom ham og Löfven.