Venezuela innfører «nytt pengesystem»

Det er uklart hva det nye pengesystemet til Venezuela egentlig går ut på, etter at den venezuelanske presidenten kunngjorde innføringen mandag. Det skjedde i en tale etter at han var tatt i ed for en ny seksårsperiode foran sin selvinnsatte grunnlovsforsamling.

Det nye pengesystemet skal slå ut «den kriminelle dollaren» og «de imperialistiske sanksjonene» fra USA og dets allierte mot Venezuela, sa Maduro.

Maduro sa at pengesystemet delvis skal knyttes opp mot verdien til den venezuelanske kryptovalutaen petro som ble lansert i februar 2018. Han sa også at den offisielle verdien av petroen skal firedobles til 36.000 bolivar, noe som tilsvarer om lag 13 dollar.

Tvilsom petro

Den galopperende inflasjonen i landet er et enormt problem og anslås å være hele 1,7 millioner prosent i året. I august var én petro verdt 3.600 bolivar, noe som da tilsvarte hele 60 dollar – dette basert på oljeprisen. Det har blitt stilt spørsmål om hvordan petroen egentlig fungerer, og om den i det hele tatt eksisterer, men Maduro sa mandag at den er en viktig del av regjeringens økonomiske strategi.

Han påla videre statlige selskaper å gjennomføre 15 prosent av salget deres i petro.

Videre erklærte han at minstelønna i Venezuela økes med 300 prosent til 18.000 bolivar i måneden. Dette er tolvte gang han gjør dette på to år.

For å få økonomien på fote igjen, vil han også øke landets oljeproduksjon fra 1,2 millioner fat per dag til 5 millioner fat per dag.

Stort press

Presidenten er under stort press nasjonalt og internasjonalt, med krav om at han trekker seg tilbake og lar Venezuela gå tilbake til demokratisk styresett.

Talen ble holdt foran grunnlovsforsamlingen som han i 2017 oppnevnte og ga makt til å endre lover og i praksis sette til side den folkevalgte nasjonalforsamlingen.