SISTE: Politiet i Utrecht bekreftet mandag ettermiddag at de har arrestert den mistenkte etter at tre mennesker er drept og fem skadet etter at en passasjer på trikken begynte å skyte rundt seg.

Opplysningen kom fra politiet helt på slutten av en pressekonferanse med borgermesteren i Utrecht og politiet. De hadde snakket i et kvarter og var i ferd med å reise seg, da det kom inn en melding.

– Vi hører akkurat nå at den mistenkte er arrestert, sa politilederen Rob van Bree.

Hverken politiet eller borgermesteren kunne si mer enn at det var foretatt en arrestasjon.

Det var klokken 10.45 politiet fikk melding om skyting på en trikk ved 24. Oktober-plassen i Utrecht. Det ble slått full terroralarm og innbyggerne fikk beskjed om å holde seg innendørs.

Etter flere timer ble det bekreftet at det var tre døde og fem såret, tre av dem kritisk. Politiet ettersøkte en 37 år gammel mann. Han er født i Tyrkia og har et langt kriminelt rulleblad. Mannen skal ha truet til seg en bil ved åstedet, da politiet fant bilen, fant de også spor som peker mot den mistenkte.

Utelukker ikke «privat oppgjør»

Klokken 18.12 innledet borgermester Jan van Zanen en pressekonferanse.

Han sa at det var en svart dag for fellesskapet i Utrecht. Han uttrykte sterk sympati for de pårørende og skadede.

I jakten på den mistenkte har de søkt gjennom flere boliger, sa Rob van Bree, som er operasjonsleder for politiet i Midt-Nederland. Under disse aksjonene ble det foretatt en arrestasjon, av det politiet beskriver som «en annen mistenkt».

Rutger Jeuken fra statsadvokatembetet sa at han fortsatt regner med at skytingen kan ha vært en terrorhandling, men han utelukker heller ikke at det kan ha vært «et privat oppgjør».

De tre ble spurt om hvorfor befolkningen i hele Utrecht ble bedt om å holde seg innendørs. Borgermesteren sa at det var etter meldinger om skyting flere steder i byen. I ettertid er det klart at det eneste stedet det ble løsnet skudd var ved trikken.

Piroschka van de Wouw, Reuters / NTB scanpix

– Føltes surrealistisk

– Det føles fortsatt surrealistisk, sier Daan Molenaar til NOS Radio 1 Journal.

Han satt på trikken da skytingen begynte.

– Jeg hadde akkurat gått inn foran i trikken. Det var flaks, forstår jeg nå, sier han.

Han sier at det var vanskelig å forstå hva som skjedde og at trikken stanset midt i en sving. Han så en kvinne ligge på bakken og trodde det var en ulykke.

Da mennesker løp til for å hjelpe kvinnen, kom en mann med pistol løpende. Passasjerer begynte å løpe ut av trikken.

– Da hørte jeg at det også ble skutt til venstre for meg, og tenkte at dette er større enn det jeg allerede hadde sett. Da løp jeg veldig raskt.

Slik Molenaar opplevde det, gikk gjerningsmannen veldig målrettet mot gruppen mennesker ved kvinnen.

Utrecht ligger midt i Nederland og har litt over 300.000 innbyggere.

Uklart om det er terrorisme

Kringkastingsselskapet NOS melder at den mistenkte har vært tiltalt i syv saker de siste åtte årene, men det er uklart om han er blitt dømt. Flere aviser melder at han skal ha blitt dømt for drapsforsøk i 2013, etter å ha skutt mot mennesker utenfor en boligblokk.

Det nederlandske kringkastingsselskapet NOS melder at mannens naboer mener det er mer trolig at han er involvert i et familieoppgjør, enn at det dreier seg om terrorisme.

Senest for noen uker siden møtte han i retten tiltalt for en voldtekt i 2017. Dom i denne saken har ikke falt.

Det statlige tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu melder at den mistenkte skal ha skutt mot slektninger på grunn av en «familiesak» og skjøt senere mot dem som forsøkte å hjelpe. De siterer mannens slektninger. Dette er ikke informasjon som er bekreftet av politiet i Nederland.

Politiets talsmann Bernard Jens sier at man avventer etterforskningen.

Vlak voor het schietincident aan het #24oktoberplein in #Utrecht is aan de Amerikalaan bij een carjacking een rode Renault Clio buitgemaakt. De betreffende auto is later aangetroffen aan de Tichelaarslaan. 1/2 — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) March 18, 2019

Statsministeren: Et angrep på vår sivilisasjon

Statsminister Mark Rutte sier at om det er en terrorhandling, vil Nederland vise at terror ikke er sterkere enn rettsstaten og prinsippene det nederlandske samfunn bygger på.

ANP/NTB scanpix

Høyeste trusselnivå

Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten har satt trusselnivået i provinsen Utrecht til 5, det høyeste nivået. Foreløpig er meldingen at nivået vil være så høyt i alle fall frem til klokken 22.00.

Det er første gang Nederland opplever et så høyt trusselnivå.

Etter klokken 16.00 fikk befolkningen beskjed om at de kan gå som normalt i byen. Men myndighetene ba bilister som absolutt ikke måtte kjøre på motorveiene rundt Utrecht om å ikke kjøre.