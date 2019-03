Gjennom smuglertunneler har ulovlige og sterkt vanedannende opioider funnet veien inn i kriserammede Gaza

For fem år siden begynte Abu Karim, en 29 år gamle fembarnsfar, å ta det sterkt avhengighetsskapende legemiddelet Tramadol. Han hadde hørt at det kunne redusere hostingen når han røyket vannpipe.

– Jeg likte det. Først tok jeg det for å røyke shisha (vannpipe), så begynte jeg å ta det for å slappe av, sier Abu Karim, til nyhetsbyrået AP.

I dag er han en av få pasienter som har fått plass på rehabiliteringssenteret Hope Center i Gaza.

Siden åpningen har senteret behandlet 230 pasienter. 90 prosent av dem er tramadol-brukere. Men senteret med 15 sengeplasser er ikke i nærheten av å ha kapasitet til å behandle alle opioidavhengige i Gaza.

ADEL HANA, AP/NTB scanpix

En talsperson for lokalt politi omtaler smugling av tramadolpreparatet Tramal som et nasjonalt sikkerhetsproblem. Tramadol er et smertestillende opiat som brukes til behandling av moderate og sterke smerter, og det er virkestoffet i blant annet Tramal. Men unge i Gaza bruker legemiddelet til å døyve angst og uro.

Fakta: Tramadol Et smertestillende legemiddel som brukes til behandling av moderate og sterke smerter og er sterkt avhengighetsskapende. Tramadol er virkestoffet i: Nobligan, Nobligan Retard, Tramadol, Tramagetic Retard, Tramagetic OD. I februar ble en mann i 50-årene pågrepet med over 100.000 Tramadolpiller på Gardermoen. I januar ble et vogntog med 161.878 piller stoppet på Svinesund. Kilde: Legeforeningen og NTB

Smuglet gjennom tunneler

Etter at Hamas overtok kontrollen i Gaza i 2007, har innførsel og utførsel av varer vært strengt kontrollert av Israel og Egypt. Befolkningen på rundt to millioner mennesker har likevel fått delvis tilgang på varer gjennom smuglertunneler.

Store kvanta tramadolpreparater er også blitt sendt inn i området via tunnelene.

Til å begynne med var det i hovedsak Tramadol, som er det mest brukte opiatet mot smerter her i Norge, som ble tatt inn. Etter den første krigen mellom Israel og Gaza i 2009 tok det ulovlig produserte preparatet Tramal over, melder nyhetsbyrået AP.

ADEL HANA, AP/NTB scanpix

– Tramal var billig, mindre enn 50 cent (ca. 4 kroner), og folk oppdaget den beroligende effekten på et tidspunkt hvor de forsøkte å håndtere angsten. Gaza var et veldig traumatisk sted, sier leder for klinikken, Dr. Fadel Ashour, til AP.

Tramal er ifølge APs kilder ulovlig produsert i India. Det har høyere innhold av opioider, mulig hasj og giftige substanser. Pillene er også mye mer avhengighetsskapende enn Tramadol.

Unggutter i risikosonen

Mens AP snakker med Abu Karim, klager han over svimmelhet. Til sykepleieren sier han at det føles som magen «koker» og at tungen føles tung.

Sykepleieren beroliger med at dette er helt vanlige symptomer på avvenningen.

Ifølge Times of Israel er det ikke mulig å fastslå hvor mange av Gazas innbyggere som misbruker opioider, men en WHO-studie fra 2017 anslo at rundt 15.000 unggutter var i risikosonen for å bli avhengig.

ADEL HANA, AP/NTB scanpix

Høy arbeidsledighet blant unge nyutdannede, handelsblokaden og konflikten med Israel som aldri ser ut til å ha en ende, listes opp som faktorer som bidrar til misbruket.

Abu Karim forteller at han forsøkte å slutte på egen hånd, men at han ikke klarte det.

– Nå er jeg lei, så jeg bestemte meg for å komme hit, sier han.

En annen 29-åring AP har snakket med, Mahmoud, sier han ble avhengig av det smertestillende preparatet, Lyrica, etter han ble skutt i en protest. Nå forsøker han å bli avvent.

– Jeg vil ikke komme til et punkt der jeg mister min personlighet og verdighet på grunn av medisinene, sier Mahmoud. Hverken han eller Abu Karim vil oppgi sine etternavn med tanke på stigmatiseringen som er knyttet til avhengighet.