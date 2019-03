Ny UNICEF-rapport varsler alarmerende økning av meslinger

Globalt rapporterte 98 land flere tilfeller av meslinger i 2018 sammenlignet med 2017, og de tre landene med størst økning var Ukraina, Filippinene og Brasil.

Ifølge den nye rapporten står ti land for over 74 prosent av den totale økningen. I tillegg har flere land som tidligere er blitt erklært mesling-frie rapportert tilfeller. Norge, som ikke hadde noen tilfeller av meslinger i 2016 og bare ett i 2017 ifølge Folkehelseinstituttets Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), hadde i fjor registrert 12 smittetilfeller. Det er det fjerde høyeste i Norge på 20 år.

En betraktelig økning

Bare i Ukraina var det 35.120 meslingtilfeller i 2018, en økning på over 30.000 tilfeller og den største økningen i verden. Ifølge myndighetene er 24.042 flere personer smittet i løpet av de to første månedene i 2019. På Filippinene har det så langt i år vært 12.736 meslingtilfeller og 203 personer har mistet livet. For hele 2018 hadde landet 15.599 tilfeller, en økning på over 13.000 tilfeller, ifølge UNICEFs rapport.

– Dette er ekstremt alvorlig og alarmerende. Her snakker vi om en sykdom som i mange tilfeller kan være dødelig, men som er så enkel å forhindre, sier generalsekretær i UNICEF Norge, Camilla Viken.

Andre land med svært stor økning er Brasil, Jemen, Venezuela, Serbia, Madagaskar, Sudan, Thailand og Frankrike. I Frankrike var det 2.269 flere smittetilfeller i 2017 enn i 2018.

Det bekymrer også sterkt at meslinger dukker opp i land der sykdommen har vært helt borte. På verstinglisten der ligger Brasil, som er i en særstilling med å gå fra å ha ingen meslingsyke i 2017 til å ha 10.262 tilfeller året etter.

Frykt for vaksiner

Meslinger er en svært smittsom virussykdom, som gir utslett med feber og kan gi et alvorlig forløp. Viruset smitter gjennom dråpesmitte og kan potensielt drepe underernærte barn eller babyer som er for unge til å bli vaksinert. Dersom man blir smittet finnes det ingen spesifikk behandling.

Dårlig helseinfrastruktur, sivile konflikter, lav samfunnsbevissthet og frykt for vaksiner er blant årsakene som har ført til utbruddene i både utviklede og utviklingsland, ifølge UNICEF. Dette bekymrer Viken.

– Vi ser også en betydelig økning i antallet smittetilfeller i land der det ikke finnes en unnskyldning. Altfor ofte handler dette om folks holdning til vaksiner, som er basert på misvisende informasjon og frykt. Dette problemet ser vi også her i Norge, sier hun.