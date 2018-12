Klokken 22.00 falt dommen: Da kunngjorde lederen for 1922-gruppen, Graham Brady at et flertall hadde stemt mot mistillitsforslaget.

200 representanter stemte for, og hadde tillit til Theresa May. 117 stemte mot, og uttrykte mistillit til Theresa May.

Det betyr at 36 prosent av parlamentsmedlemmene i Det konservative partiet ikke har støtter sin egen partileder.

"The parliamentary party does have confidence in Theresa May"



Chairman of 1922 Committee, Sir Graham Brady says PM wins #ConfidenceVote, with 200 out of 317 Conservative MPs supporting her leadership of the partyhttps://t.co/9Vw2gOQoDc pic.twitter.com/7Delcb1vO1 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) December 12, 2018

Det magiske tallet var 158

Det magiske tallet i kveldens avstemming var 158. De konservative har 317 representanter i Underhuset.

158 måtte stemme for mistillitsforslaget for å felle Theresa May. Det skjedde ikke.

Når Theresa May nå har overlevd mistillitsforslaget, vil hun være beskyttet mot et lignende mistillitsforslag i ett år fremover.

Mays forsikringer: Lover å gå av før neste valg

Onsdag kveld meldte flere britiske medier at May hadde forsøkt å overbevise konservative parlamentsmedlemmer om at hun ikke vil stille som kandidat ved neste parlamentsvalg.

Det neste planlagte valget i Storbritannia er 5. mai 2022.

Mays talspersoner sa at det er brexitforhandlingene, og ikke lederrollen, hun nå kjemper for å beskytte.

Det kan ta påvirket utfallet av kveldens avstemning.

-Vant, men sterkt svekket

– Theresa May overlevde, men det var ingen overbevisende seier. Når mer enn 100 representanter uttrykte mistillit til henne, er det over 30 prosent av partigruppen. Det viser en bred motstand mot henne.

Det sier Jan Erik Mustad, ekspert på britisk politikk og førstelektor ved Universitet i Agder.

– Og det er langt flere enn den harde kjernen med brexitere, som vi visste ville stemme imot.

Mustad mener at Theresa May allerede før kveldens avstemning var sterkt svekket. Etter at hun avlyste tirsdagens brexitavstemning i siste sekund, har Theresa Mays autoritet stupt.

Rebellene mener fortsatt May må gå av

De såkalte «hard-brexiterne», anført av Jacob Rees-Mogg, mente Theresa May ikke hadde noen grunn til å være fornøyd med resultatet:

– Jeg respekterer resultatet av avstemningen, men jeg mener fortsatt at statsministeren bør møte Dronningen og fortelle henne at hun trekker seg, var Rees-Moggs kommentar etter at resultatet var klart.

I accept the confidence vote result but Theresa May should still meet the Queen and resign, says leading Conservative Brexiteer Jacob Rees-Mogg



Latest updates: https://t.co/eU9qe2rnbG pic.twitter.com/RyhydqNFmm — BBC Politics (@BBCPolitics) December 12, 2018

Fikk beskjed på telefonen natt til onsdag

Kveldens avstemning ble holdt etter at det onsdag morgen var kommet inn 48 skriftlige brev, det «magiske tallet» for antall brev som må være mottatt for at et mistillitsforslag mot May kan iverksettes.

Graham Brady, lederen for gruppen som mottar brevene, den såkalte 1922-komiteen, skal ha informert Theresa May på telefon natten før.

May skal da nettopp ha kommet hjem til London fra en heseblesende rundreise til europeiske hovedsteder i håp om å få noen flere innrømmelser fra EU.

Men utfallet av rundturen var magert. Og ikke nok til å roe ned rebellene på hjemmebane.

Sympatierklæringer

Etter at May forsto at det gikk mot mistillit, holdt hun en sterkt følelsesladet erklæring på trappen utenfor Downing Street 10.

Det kom hun også med en klar advarsel:

– En ny leder vil ikke ha tid til å utforme en ny avtale og må derfor utsette datoen for skilsmissen med EU. Det er det ikke tid til. Det første en ny leder må gjøre, er derfor å utsette brexit. Det er ikke i landets interesse, sa May.

– Den som vinner på et lederskifte, er Jeremy Corbyn, la hun til.