Mandag legger FNs klimapanel (IPCC) fram en ny rapport om dette målet – og hvordan det potensielt kan nås.

At det vil være svært vanskelig å unngå ytterligere oppvarming, har lenge vært klart. Både forskere og politikere ble overrasket da 1,5 grader ble en erklært ambisjon på klimatoppmøtet i Paris i 2015.

– Selv om det er teknisk mulig, er det ekstremt usannsynlig, sa forskeren Drew Shindell til avisa The Guardian nylig.

Shindell, som selv har deltatt i arbeidet med den nye rapporten, mener samfunnet må vurdere risiko på en helt ny måte hvis målet skal bli mer oppnåelig.

– Vi er ikke i nærheten av det, slår han fast.

Fakta: FNs klimapanel FNs klimapanel, på engelsk forkortet IPCC, ble opprettet av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP) i 1988.

IPCC produserer ikke egen forskning, men gjennomgår og sammenfatter den nyeste klimaforskningen. Panelet gjør også vurderinger av mulige tiltak for å begrense klimaendringene.

Panelet ble i 2007 tildelt Nobels fredspris sammen med USAs tidligere visepresident Al Gore.

I sin siste hovedrapport fra 2014 fastslår IPCC at mesteparten av temperaturøkningen på jorda siden 1950 med svært høy sannsynlighet er menneskeskapt.

På klimatoppmøtet i Paris i 2015 fikk IPCC i oppdrag å lage en rapport om mulighetene for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Kilder: NTB, IPCC, Klif

Branninfernoer som sluker store områder, dødelige tørkeperioder og ekstreme vinder: Dette vil skje når temperaturen stiger

– Ekstremt vanskelig

Også den amerikanske klimaforskeren Michael Mann tror det nærmest er garantert at snittemperaturen på jorda stiger mer enn 1,5 grader over førindustrielt nivå.

– Etter mitt syn er stabilisering ved 1,5 grader ekstremt vanskelig, om ikke umulig, sier han til nyhetsbyrået AFP.

Are Føli / NTB scanpix

Årsaken er de store mengdene klimagasser som hvert år slippes ut i atmosfæren fra strømproduksjon, transport, industri, avskoging og landbruk. Til tross for 30 år med stadige advarsler fra verdens klimaforskere har utslippene fortsatt å øke.

I fjor gjorde klimautslippene et nytt hopp, etter at de hadde ligget stabilt i noen få år før det.

En svært rask og svært kostbar omlegging av samfunn og økonomi er trolig nødvendig hvis oppvarmingen skal begrenses til 1,5 grader. I alle fall hvis målet skal nås uten å sprøyte partikler ut i atmosfæren eller andre ekstreme tiltak for å tvinge temperaturen ned.

Fakta: Globale klimaendringer Gjennomsnittstemperaturen på jorda ligger nå omtrent 1 grad over nivået på slutten av 1800-tallet. Noen deler av verden opplever raskere temperaturøkning enn andre.

Mesteparten av økningen siden 1950-tallet er høyst sannsynlig menneskeskapt, ifølge FNs klimapanel (IPCC).

Menneskenes påvirkning på klimaet skyldes i hovedsak utslipp av CO2 og andre klimagasser som forsterker atmosfærens naturlige drivhuseffekt.

Utslippene stammer fra forbrenning av kull, olje og gass, avskoging, landbruk og industriprosesser.

Økende temperatur på jorda fører til stigende havnivå, nye nedbørsmønstre, tørke, flom og utryddelse av arter. Bebodde områder risikerer å bli oversvømt, og verdens matproduksjon kan bli truet.

Endringene i klimaet ventes å bli kraftigere i løpet av de neste tiårene. Kilder: IPCC, NASA, NOAA, NTB

Smelter raskere

Samtidig som verdens politikere har diskutert ulike typer klimamål, har konsekvensene av klimaendringene gradvis blitt mer synlige.

I senere år er det registrert endringer som kan tyde på at konsekvensene av moderat global oppvarming er verre enn tidligere antatt. Isen i Arktis smelter raskere enn forskerne ventet, og det er flere tilfeller av ekstremt vær.

Noen forskere tror disse tingene henger sammen og at oppvarmingen i Arktis forårsaker mer ekstremt vær i Europa, Asia og Nord-Amerika.

– Situasjonen er trolig verre enn det dere leser i overskriftene i mediene, sa Michael Mann da han nylig besøkte Svalbard.

I så fall kan følgene av 1,5 eller 2 graders oppvarming være mer alvorlige enn politikerne har trodd når disse målene er blitt diskutert.

Berit Roald / NTB scanpix

Årets sommer var ikke bare et lite avvik: Disse grafene viser hvor ekstrem Oslo-sommeren har vært

– Noen land har truet

Å begrense oppvarmingen til 2 grader har lenge vært det mest sentrale målet i internasjonal klimapolitikk. Både dette og 1,5-gradersmålet er inkludert i Parisavtalen.

Den nye IPCC-rapporten er den siste uken blitt diskutert på et møte i Incheon i Sør-Korea. Her har det vært en viss bekymring for at konsekvensene av klimaendringene vil bli tonet ned i rapportens sammendrag.

Grunnen er at hver eneste linje i sammendraget må godkjennes av representanter for myndighetene i omtrent alle verdens land.

– Noen land, som Saudi-Arabia, har truet med å hindre prosessen, sa en ikke navngitt forsker til AFP da møtet begynte.

Særlig har det vært knyttet spenning til hvilken rolle USA ville innta i diskusjonene. IPCC-rapporten er den første som godkjennes etter at Donald Trump overtok som president.