Socialdemokraterna kraftig tilbake, men Löfven blir sittende

Med 98 prosent av stemmene talt opp er det så å si dødt løp mellom blokkene. Den rødgrønne blokken har 144, de borgerliga partiene 143, mens SD har 63.

Alle de borgerlige partiene, og Sverigedemokraterna, hadde tidligere på valgkvelden bedt Stefan Löfven om å gå av. Men da lederen i Socialdemokraterna entret partiets valgvake en halvtime over midnatt, gjorde han det klart at det ikke ville skje.

Her kan du følge opptellingen, i nominelle tall. Tallene er fra Aftonbladet:

Samtidig manet han til ydmykhet og sa at partiene nå bør samarbeide over blokkgrensene. Det siste var en klar invitasjon til Centerpartiet og Liberalerna om å bryte samarbeidet med Moderaterna og Kristdemokraterna og samarbeide med Socialdemokraterna.

– Ingenting blir avgjort i løpet av denne valgnatten. Det er en situasjon som alle anstendige partier bør ta innover seg med stor ydmykhet. Denne kvelden her bør bli blokkpolitikkens begravelse, sa han.

Löfven sa også at hvis de borgerlige partiene holder fast ved blokkpolitikken så er det naturlig at blokken med flest mandater danner regjering. Da han sa det hadde den rødgrønne blokken ett mandat mer enn de borgerlige.

– Sosialdemokratiet har våre største oppgaver foran oss, selv om vi har opplevd bedre resultater. Det er det ingen tvil om. Men velgerne har gjort oss til det største partiet, sa Löfven til enorm applaus.

– Men vi må også huske at resultatet fortsatt er uklart. Det mest ansvarsfulle nå er å la være å spekulere og ikke låse seg i posisjoner. Vi skal nå la det svenske demokratiet maskineriet jobbe videre, sa han.

– Det er nå tid for rolige forhandlinger, det fortjener det svenske folk. Demokratiet går sin gang og det svenske folket vil hele tiden ha en regjering. Nå setter vi Sveriges beste først, sa Löfven.

– Så klart er jeg skuffet over det faktum at et parti med nazistiske røtter kan gjøre det så bra i vår tid, sa Löfven.

Han sa at representanter for SD har ønsket «död åt journalister och meningsmotståndare och hyllat nazismen».

Sverige lå kl. 01 natt til mandag an til å få en oppslutning på 28,4 prosent. I 2014 fikk Socialdemokraterna 31 prosent av stemmene.

Åkesson: – Vi er valgets vinnere

– Jeg vet hvem som er valgets vinner. Det er Sverigedemokraterna, sa Jimmie Åkesson. Valgnatten inviterte han Moderaterna til samtaler.

Socialdemokraterna gikk altså betydelig tilbake, men ble største parti. Sverigedemokraterna gjorde et brakvalg med en oppslutning - klokken 01.15 natt til mandag - på 17,6 prosent (mot 12,9 prosent for fire år siden), men Moderaterna er fortsatt det nest største partiet i svensk politikk.

– Jeg hørte dem si at det er vanskelig å si hvem som er valgets vinnere. Jeg vet hvem som har vunnet valget, det er Sverigedemokraterna, sa SD-leder Jimmie Åkesson da han entret scenen under SDs valgvake i Stockholm kl. 22.55 lørdag kveld.

– Vi øker antall mandater i Riksdagen, vi kommer til å ha storinnflytelse over hva som vil skje i svensk politikk de neste ukene, månedene og årene. Det kan ingen ta fra oss, sa han til voldsom applaus og jubel fra sine egne.

Han sa at SD nå vil søke makt og innflytelse.

– Nå skal vi søke innflytelse på ordentlig, sa han og pekte på Moderaternas partileder Ulf Kristersson.

Åkesson: – Nå er det opp til Kristersson

– Nå er det opp til Kristersson og hvordan han vil danne regjering. Velger du Löfven eller velger du meg, ropte Åkesson ut i lokalet.

Klokken 22.30 var stemmene fra nærmere 5.000 av de 6.000 valgdistriktene klare. De viste da at de tre rødgrønne partiene har en oppslutning på 40,6 prosent. Men det er fortsatt tilnærmet dødt løp mellom blokkene – de fire borgerlige partiene i Alliansen får 40,2 prosent.

SD har en oppslutning 17,8 prosent.

Hvis SD og de borgerlige partiene regnes sammen er det altså et betydelig ikke-sosialistisk flertall i Riksdagen.

Det betyr trolig at Löfven ikke vil få et flertall i statsministeravstemningen som skal holdes om ca. to uker. Dermed kan det bli Kristersson som utpekes av talsmannen i Riksdagen til å danne ny regjering.

Kristersson: – Første runde på vei mot ny regjering

Kristersson kommentere ikke Åkessons invitasjon til samtaler direkte da han ankom Moderaternas valgvake, men ba Löfven ga av.

– Det svenske folket har valgt en ny riksdag. Alliansen er klart større enn regjeringen. Denne regjeringen har gjort sitt, den burde aldri ha tiltrådt til å begynne med, og nå skal den gå av, sier Kristersson på valgvaken til Moderaterna.

– Nå ska statsminister Stefan Löfven gå av og slik at talsmannen kan starte sitt viktige arbeide. Slik fungerer den svenske parlamentarismen, sa Kristersson.

– Nå har vi gått første runde på veien mot en ny regjering. Men mye arbeid gjenstår, sa han.

– Nå har vi et bra valgresultatet og de rødgrønne finnes ikke lenger som en felles politisk kraft, sa han.

Socialdemokraterna blir likevel Sveriges største parti.

Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN

Jonas Sjöstedt, leder i Vänsterpartiet, sa at Löfven kommer til å fortsette som statsminister.

– Vi har gjort et fantastisk valg. Vi er en av kveldens store vinnere, sa han da han entret partiets valgvake.

– Det är Vänsterpartiet som vokser på rødgrønn side og som sikrer at den rødgrønne blokken kan bli større enn den borgerlige. For oss betyr det at vi fortsatt skal ha en rødgrønn statsminister. Mitt budskap til Kristersson og Åkesson er: Dere vant ikke dette valget. Stefan Löfven skal fortsette som statsminister.

Her kan du se tallene i SVTs valgdagsmåling:

Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN

4000 personer er med i målingen. SVTs valgdagsmåling kommer kl. 20 og er basert på adskillig flere velgere, 13000 personer.

Skulle dette bli valgresultatet er det fortsatt høyst uklart hvilken regjering Sverige får. Ingen av blokkene har flertall.

Dette er første gang siden 1911 at Socialdemokraterna får en oppslutning på under 30 prosent.

Beste valg for C på flere tiår

Om prognosene slår til, vil Centerpartiet kunne gjøre sitt beste valg på flere tiår.

Partiet går får 9,4 prosent i TV4s valgdagsmåling og litt i underkant av ni i SVTs måling. Likevel velger partisekretær Michael Arthursson å uttale seg forsiktig.

– Det er alltid hyggelig å se tall som går oppover. Men jeg har vært på mange valgvaker og lært meg ikke å ta noe på forskudd sier han til TT.

Han vil ikke uttale seg noe om regjeringsspørsmålet, men gir partileder Annie Lööf mye av æren for de så langt gode tallene:

– Om de holder seg, tror jeg årsaken er vår kombinasjon av medmenneskelighet og "ordning och redene" – og Annie Lööfs sterke lederskap.

Ved tidligere valg har disse undersøkelsene undervurdert størrelsen på partiet Sverigedemokraterna. Metodene er derfor justert for å kunne gi et bedre bilde av hvor mange velgere partiet har, ifølge Expressen.

Men det er først om noen timer at den offisielle Valmyndigheten kommer med sine prognoser.

Sören Andersson/NTB scanpix

Hva skjer nå?

I Sverige trenger ikke en regjering å ha flertall bak seg, men den kan ikke har flertall mot seg. De neste ukene skal nasjonalforsamlingen (Riksdagen) stemme over hvem som kan bli statsminister.

Les mer om alternativene her.

Moderaternas leder Ulf Kristersson har sagt at han ønsker å danne en såkalt Allians-regjering, det vil si med de borgerlige partiene Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna og Kristdemokraterna.

Erik Simander/NTB scanpix

Löfven lever farlig

Statsminister Stefan Löfven styrer i dag regjeringen sammen med Miljöpartiet. Han har sagt at han er en garantist for å unngå at Sverigedemokraterna skal få makt.

Både den rødgrønne og den blå blokken har sagt at den ikke vil samarbeide med Sverigedemokraterna.

Det er et demokratisk problem, mener valgforsker Bernt Aardal.

Löfven lever imidlertid farlig. Hans partner i dagens regjering, Miljöpartiet (MP) fikk 5,8 og 4,2 prosent i valgdagsmålingene, men kan fort havne under sperregrensen på 4 prosent.