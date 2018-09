Det viser tallene fra valgdagsmålingene til både TV4 og Sveriges Television som ble offentliggjort klokken 19.45 og 20 søncdag kveld.

Valglokalene stengte klokken 20.

Her er tallene fra valgdagsmålingene (TV4/SVT):

Socialdemokraterna: 25,4/26,2 prosent

Moderaterna: 18,4/17,8 prosent

Vänsterpartiet: 9,8/9,0 prosent

Miljöpartiet: 5,8/4,2 prosent

Centerpartiet: 9,4/8,9 prosent

Liberalerna: 5,7/5,5 prosent

Kristdemokraterna: 6,6/7,4 prosent

Sverigedemokraterne: 16,3/19,2 prosent

4000 personer er med i målingen. SVTs valgdagsmåling kommer kl 20 og er basert på atskillig flere velgere, 13000 personer.

Skulle dette bli valgresultatet er det fortsatt høyst uklart hvilken regjering Sverige får. Ingen av blokkene har flertall.

Dette er første gang siden 1911 at Socialdemokraterna får en oppslutning på under 30 prosent.

Sverigedemokraterna får, ifølge valgdagsmålingen, en oppslutning på 16,3 prosent. Det er lavere enn snittet på målingene den siste uken som har vist en oppslutning på 18–19 prosent.

Også Moderaterna gjør et dårlig, med 18,4 prosent, hvis valgdagsmålingen blir noe i nærheten av valgresultatet.

Stockholm er tapetsert med valgplakater fra de politiske partiene. Kommentatorer har kalt valget en «rysare». Nå blir det klart hvem av politikerne som har lykkes med å nå hjem til folk.

Valglokalene stengte klokken 20. Rett før publiserte altså TV-kanalen TV4 en valgundersøkelse med prognose for resultatet. Klokken 20 kommer Sveriges Television med sin.

Ved tidligere valg har disse undersøkelsene undervurdert størrelsen på partiet Sverigedemokraterna. Metodene er derfor justert for å kunne gi et bedre bilde av hvor mange velgere partiet har, ifølge Expressen.

Men det er først om noen timer at den offisielle Valmyndigheten kommer med sine prognoser.

Det er knyttet stor spenning til valget. Meningsmålingene tyder også på at ingen av de tradisjonelle blokkene vil klare å danne flertall alene. Velgere Aftenposten møtte i valglokalene i dag, beskrev valget som vanskelig – og viktig.

Målene før valgdagen tydet på at særlig Centerpartiet, Vänsterpartiet og Sverigedemokraterna ligger an til å gjøre gode valg, og at Socialdemokraterna har mistet mange velgere siden 2014.

For svenske velgere har helse, skole og innvandring vært de mest sentrale temaene.

Valget har også handlet mye om hvem som kan danne regjering hvis det endelige valgresultatet blir slik meningsmålingene har tydet på.

Hva skjer nå?

I Sverige trenger ikke en regjering å ha flertall bak seg, men den kan ikke har flertall mot seg. De neste ukene skal nasjonalforsamlingen (Riksdagen) stemme over hvem som kan bli statsminister.

Moderaternas leder Ulf Kristersson sier at han ønsker å danne en såkalt Allians-regjering, det vil si med de borgerlige partiene Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna og Kristdemokraterna.

Statsminister Stefan Löfven styrer i dag regjeringen sammen med Miljöpartiet. Han har sagt at han er en garantist for å unngå at Sverigedemokraterna skal få makt.

Både den rødgrønne og den blå blokken har sagt at den ikke vil samarbeide med Sverigedemokraterna.