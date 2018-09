Socialdemokraterna er likevel største parti med ca. 25 prosent.

Det viser tallene fra valgdagsmålingene til både TV4 og Sveriges Television som ble offentliggjort klokken 19.45 og 20 søndag kveld.

Mens Socialdemokraterne stuper på begge målingene, så varierer tallene for Sverigedemokraterna (SD). SD får hele 19,2 prosent på SVTs måling, mens SD kun får 16,3 prosent i TV4s måling.

Slår SVTs måling til blir SD det nest største partiet i Sverige. Det vil i så fall være et jordskjelv i svensk politikk.

Her kan du se tallene i SVTs valgdagsmåling:

Jubel hos Sverigedemokraterna

Stemningen på Sverigedemokraternas valgvake steg voldsomt da SVTs valgdagsmåling kom. Den viser at det omstridte partiet får nesten en av fem stemmer.

– At vi har 19 prosent her er en veldig positiv beskjed. Det taler for et resultat over 20 prosent, sier Mattias Karlsson, en av Jimmie Åkessons viktigste partifeller.

Mattias Karlsson, en av de mest sentrale politikerne til Sverigedemokraterna, sa at det var en skuffelse hvis resultatet havnet på 16 prosent.

– I 2014 ble vi veldig undervurdert på målingene. At vi får 19 prosent på SVTs måling, er en veldig positiv beskjed. Det taler for et resultat over 20 prosent, sier Karlsson.

Resultatet innebærer – hvis man skal tro på valgdagsmålingene – at det er helt uvisst hvilken blokk som får flertall. Først nærmere midnatt er det ventet at opptellingen er kommet så langt at man med noenlunde sikkerhet kan kåre vinnere og tapere.

Ifølge SVTs måling er den borgerlige Alliansen (Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet og Liberalerna) størst, mens TV4 spår flertall til den rødgrønne blokken (Socialdemokraterna, Miljöpartiet og Vänsterpartiet).

Valglokalene stengte klokken 20.

Her er tallene fra valgdagsmålingene (TV4/SVT):

Socialdemokraterna: 25,4/26,2 prosent

Moderaterna: 18,4/17,8 prosent

Vänsterpartiet: 9,8/9,0 prosent

Miljöpartiet: 5,8/4,2 prosent

Centerpartiet: 9,4/8,9 prosent

Liberalerna: 5,7/5,5 prosent

Kristdemokraterna: 6,6/7,4 prosent

Sverigedemokraterna: 16,3/19,2 prosent

4000 personer er med i målingen. SVTs valgdagsmåling kommer kl. 20 og er basert på adskillig flere velgere, 13000 personer.

Skulle dette bli valgresultatet er det fortsatt høyst uklart hvilken regjering Sverige får. Ingen av blokkene har flertall.

Dette er første gang siden 1911 at Socialdemokraterna får en oppslutning på under 30 prosent.

Også Moderaterna gjør et dårlig hvis valgdagsmålingene blir noe i nærheten av valgresultatet, og risikerer altså å bli det tredje største partiet.

Vänsterpartiet ligger an til å gjøre sitt tredje beste valg noen gang med en oppslutning på 9,8 og 9,0 prosent.

Beste valg for C på flere tiår

Om prognosene slår til, vil Centerpartiet kunne gjøre sitt beste valg på flere tiår.

Partiet går får 9,4 procent i TV4s valgdagsmåling og litt i underkant av ni i SVTs måling. Likevel velger partisekretær Michael Arthursson å uttale seg forsiktig.

– Det er alltid hyggelig å se tall som går oppover. Men jeg har vært på mange valgvaker og lært meg ikke å ta noe på forskudd sier han til TT.

Han vil ikke uttale seg noe om regjeringsspørsmålet, men gir partileder Annie Lööf mye av æren for de så langt gode tallene:

– Om de holder seg, tror jeg årsaken er vår kombinasjon av medmenneskelighet og "ordning och reda" - og Annie Lööfs sterke lederskap.

Ved tidligere valg har disse undersøkelsene undervurdert størrelsen på partiet Sverigedemokraterna. Metodene er derfor justert for å kunne gi et bedre bilde av hvor mange velgere partiet har, ifølge Expressen.

Men det er først om noen timer at den offisielle Valmyndigheten kommer med sine prognoser.

Her kan du følge opptelingen, i nominelle tall, utover kvelden. Tallene er fra Aftonbladet:

Hva skjer nå?

I Sverige trenger ikke en regjering å ha flertall bak seg, men den kan ikke har flertall mot seg. De neste ukene skal nasjonalforsamlingen (Riksdagen) stemme over hvem som kan bli statsminister.

Moderaternas leder Ulf Kristersson sier at han ønsker å danne en såkalt Allians-regjering, det vil si med de borgerlige partiene Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna og Kristdemokraterna.

Löfven lever farlig

Statsminister Stefan Löfven styrer i dag regjeringen sammen med Miljöpartiet. Han har sagt at han er en garantist for å unngå at Sverigedemokraterna skal få makt.

Både den rødgrønne og den blå blokken har sagt at den ikke vil samarbeide med Sverigedemokraterna.

Det er et demokratisk problem, mener valgforsker Bernt Aardal.

Löfven lever imidlertid farlig. Hans partner i dagens regjering, Miljöpartiet (MP) fikk 5,8 og 4,2 prosent i valgdagsmålingene, men kan fort havne under sperregrensen på 4 prosent. MP har en tendens til å være overvurdert i valgdagsmålinger og i tradisjonelle meningsmålinger i Sverige.

Vidar Helgesen: – Rystende

– Dette er rystende og ikke Sverige slik vi kjenner det, sier Vidar Helgesen til Aftenposten om valgdagsmålingene. Høyrestatsråden som har bodd og arbeidet mange år i Sverige, peker på at det som hittil har vært en todeling av politikken nå i praksis er en tredeling.

Han tror likevel at den borgerlige Alliansen etter hvert kan komme til en slags forståelse med Sverigedemokraterna som gjør at SD peker på Alliansen i regjeringsspørsmålet.

– SDs vekst er urovekkende og bekymringsfullt fordi dette er et nasjonalistisk parti, og det er ikke bare i innvandringssaker, sier Helgesene.

Han mener likevel at de andre svenske partiene bør gi SD uttelling i verv i komiteer i Riksdagen som står i forhold til partiets oppslutning.

– Det er bare rett og riktig i et demokrati, sier han.