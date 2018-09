Rapport: Nesten halvparten av kvinnelige flyktninger utsettes for overgrep

– Rapporten viser at kvinner og jenter ofte flykter fra overgrep og usikkerhet, men at de utsettes for enda flere tøffe overgrep på den farlige reisen, sier generalsekretær Christian Friis Bach i Dansk flyktninghjelp.

Det er deres underorganisasjon Mixed Migration Centre som har gjennomført rapporten som offentliggjøres torsdag.

– De har ofte ikke et annet valg enn å flykte videre i et forsøk på å finne sikkerhet for dem selv og familiene sine, tilføyer han.

Gjentatte overgrep

I undersøkelsen, som er basert på intervjuer med flere enn 1.000 kvinner fra Afghanistan og Øst- og Vest-Afrika, svarer 44 prosent av kvinnene at de ble utsatt for voldelige eller seksuelle overgrep under flukten. Halvparten av dem sier at de har opplevd gjentatte overgrep.

Mange forteller også at de har vært utsatt for kidnapping, bestikkelse og tyveri.

Libya farligst

Libya utmerker seg som det desidert farligste landet for kvinner å reise gjennom. Her er omfanget av overgrep massivt, og kvinner risikerer alt fra frihetsberøvelse og tyveri, til voldtekt i fengsler og salg til slavemarkeder.

– Uansett hva man mener om hvorfor de drar og hvor de skal, så skal vi beskytte dem der de er, sier Bach.

Må ta grep

Han mener både FN, EU og organisasjoner må ta grep.

– En stor del av disse overgrepene blir begått av grensevakter, politi og andre myndigheter. Det er en oppgave for regjeringer å sikre at det ikke skjer. Men det er også en oppgave for alle andre å sikre sterkere tilstedeværelse på turene, mener han.

Rapporten kommer med en rekke anbefalinger til hvordan man kan gjøre mer for å informere og beskytte kvinner og jenter på flukt. Det gjelder alt fra hjelp til mat, vann, medisin og husly, samt målrettet hjelp til gravide kvinner.