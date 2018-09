Solheims reiserot får konsekvenser: Flere land stanser inntil videre utbetalingene til FNs miljøprogram

Som leder for FNs miljøprogram (UNEP) har den tidligere utviklingsministeren Erik Solheim reist for 4,1 millioner kroner i løpet av sine første 22 måneder i jobben, ifølge et rapportutkast fra FNs interne tilsynsordning (OIOS) som nylig ble lekket til Aftenposten.

I rapportutkastet, som nå skal gjennomgås av revisorene etter at Solheim har svart på kritikken, fremgår det også at Solheim og flere i ledergruppen hans har reist på en rekke turer der de ikke har kunnet dokumentere at de var på tjenestereise.