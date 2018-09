Det tilsvarer rundt 1.600 milliarder norske kroner.

Tollsatsene starter på 10 prosent 24. september, før de vil øke til 25 prosent fra 1. januar, kunngjør presidenten mandag kveld. Han sier målet er å tvinge fram endringer i Kinas handelspolitikk som han hevder «utgjør en stor trussel for den amerikanske økonomiens langsiktige helse og framgang».

– Videre, om Kina kommer med gjengjeldelser mot våre bønder og andre industrier, vil vi øyeblikkelig gå til fase tre, som er ytterligere toller på rundt 267 milliarder dollar, advarer presidenten videre.

Tidligere mandag meldte kontoret til USAs handelsutsending Robert Lighthizer at listen over tollbelagte varer vil inneholde 6.000 kinesiskproduserte produkter, deriblant en lang rekke elektronikkprodukter.

Listen var også ventet å inneholde utvidelser av produkttyper som allerede er omfattet av toll, alt fra møbler, vesker og byggematerialer til støvsugere og sjømat.

Inviterte til samtaler

De to stormaktene har allerede innført 25 prosent toll på varer til en verdi av 50 milliarder dollar hver. Kina har tidligere offentliggjort en liste over hvordan de vil svare på denne nye tollen. De har varslet at de vil innføre ytterligere toll på amerikanske varer til en verdi av 60 milliarder dollar.

USA har i lengre tid varslet om denne omfattende tollen, men det kommer likevel noe overraskende etter at det forrige uke ble kjent at USA hadde invitert Kina til nye handelssamtaler.

Talsperson Gao Feng ved det kinesiske finansdepartementet sa torsdag at de hadde mottatt en invitasjon fra amerikanske myndigheter om å gjenoppta samtaler, og at de ønsket den velkommen.

– Den kinesiske siden mener at eskaleringen av handelskonflikten ikke er i partenes interesse, sa Feng.

Aggressiv handelspolitikk

USA importerer årlig varer til en verdi av 4.157 milliarder kroner fra Kina. Trump har ført en aggressiv handelspolitikk både mot Kina og andre land i et forsøk på å redusere USAs enorme handelsunderskudd. Men USAs handelspartnere har gjengjeldt tiltakene, noe som har rammet både amerikanske bønder, industri og forbrukere.

– I flere måneder har vi bedt Kina om å endre denne urettferdige praksisen og behandle amerikanske selskaper med rettferdighet. Men så langt har Kina vært uvillig til å gjøre dette, fortsatte presidenten mandag kveld.

USA anklager Kina for å stjele teknologi og mener at Kinas statlige planer for industriutvikling er i strid med de frihandelsløftene kinesiske myndigheter har gitt.

De kinesiske planene har skapt frykt i USA for at Kina vil overta amerikanernes posisjon som verdens ledende industriland.