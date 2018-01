Budsjettavstemning utsatt i USA – over en million statsansatte må bli hjemme

Hundretusener av amerikanere ble utestengt fra jobben uten lønn mandag etter at politikerne mislyktes i å få løst budsjettkrisen før arbeidsuken startet.

Republikanere og demokrater jobbet intenst gjennom helgen, og fra begge hold ble det meldt om noe fremgang. Men ikke mer enn at den planlagte voteringen ble utsatt i 11 timer. Nå skjer den først på ettermiddagen mandag.

Stillingskrigen mellom de uforsonlig partene har kastet lange skygger over det som for president Donald Trump skulle være en gledens markering av ettårsdagen for innsettelsen i Det hvite hus.

Øker i omfang

Flere offentlige etater har måttet stenge etter at landet gikk inn i en såkalt «shutdown» natt til lørdag. Senatet stemte da ned et forslag om å fortsette finansieringen av statsapparatet midlertidig frem til midten av februar, i påvente av at man blir enige om et statsbudsjett for 2018.

Siden helgen nå er over, vil omfanget av nedstengningen øke dramatisk når flere hundre tusen statsansatte må bli hjemme fra jobb uten lønn mandag morgen. I helgen har bare enkelte museer og nasjonalparker vært stengt.

Fakta: Budsjettkrise og nedstengning i USA Stengingen av offentlige kontorer i USA er den første siden 2013, men det har skjedd flere ganger de siste årene. Oktober 2013: 16 dager lang delvis nedstengning. Konservative i Tea Party-bevegelsen krevde å få inn formuleringer som kunne stoppe president Barack Obamas helselov. 850.000 offentlige ansatte ble permittert og ifølge en rapport fra Congressional Research Service tapte USA 2,5 milliarder dollar i produktivitet. Desember 1995 – januar 1996: Republikanere som ønsket innsparinger, tvang gjennom en tre uker lang nedstengning for å få president Bill Clinton til å godta budsjettet. Konflikten økte Clintons popularitet, og han ble gjenvalgt i november samme år. November 1995: Fem-dagers nedstengning på grunn av konflikt om økte kostnader til Medicare. Mens Jimmi Carter var president var det nedstengninger nesten hvert år, som i snitt varte elleve dager. Også Ronald Reagan opplevde seks nedstengninger i løpet av sine åtte år som president. De varte i en til to dager hver.

Amerikanske aviser har i helgen vært fulle av stoff om den dramatiske nedstengningen, og demokrater og republikanere har gjort et intenst forsøk på å legge skylda på den andre siden.

Sist offentlig sektor ble stengt ned, var under Barack Obama i 2013. Den gang ble rundt 800.000 offentlig ansatte midlertidig permittert. Siden 1990 er det skjedd fire ganger at partiene ikke har klart å enes om et budsjett innen fristen.

Frihetsgudinnen åpner etter helgen

En rekke føderale tjenester er blitt stengt rundt om i USA som følge av at de løpende bevilgningene er innstilt. Men basistjenester holder det gående, det samme gjelder forsvaret. Men selv mange avdelinger som er i aktiv tjeneste, har fått beskjed om at lønnen uteblir.

Posten blir imidlertid fordelt som vanlig. Skoler, sykehus og politi blir heller ikke berørt. Og flyvelederne sørger for at trafikken i luften kan operere som normalt.

New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, forsikrer at det er nok statlige penger til å la tilreisende igjen få besøke Frihetsgudinnen, landemerket som i helgen måtte holde stengt.

Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB scanpix.

Ulovlig innvandring

Stridens eple er det vanskelige temaet om ulovlig innvandring. Som betingelse for å stemme for en budsjettforlengelse, krever demokratene at republikanerne åpner for at 800.000 unge som ble brakt til USA ulovlig som barn, får bli i USA, gjennom det såkalte DACA-programmet.

President Donald Trump opphevet DACA, som ble innført av forgjengeren Barack Obama. Men han har flere ganger antydet at han har sympati med de unge såkalte Dreamers, og har sagt at han kan åpne for DACA igjen om Demokratene går med på strengere regler for innvandring og finansiering av muren mot Mexico.

Det trengs et flertall på 60 mot 40 stemmer i Senatet for å få gjennom budsjettforslaget, og dermed har republikanerne ikke nok stemmer alene til å få det vedtatt. Ved lørdagens avstemning stemte fire republikanere mot forslaget, mens det fikk støtte av fem demokrater.

Forsøk på kompromiss

Demokratenes mindretallsleder Chuck Schumer sier han har forsøkt å kompromisse, men at han ikke får noe klart svar fra presidenten. Trump er selv under press fra de mest konservative republikanerne som er imot enhver udokumentert innvandring.

– Jeg er villig til å gjøre en avtale, sitte ned nå med en gang og jobbe med presidenten eller hvem som helst han måtte utpeke. La oss få det gjort, sa Schumer søndag.

Trump beskylder imidlertid Demokratene for «å være mer opptatt av ulovlige innvandrere enn vårt store og flotte militære eller sikkerheten på vår farlige sørgrense».