Det er ikke kjent hvem som sto bak drapet, men det har allerede utløst bekymring for ny spenning i et område som har vært preget av etniske konflikter mellom etniske serbere og kosovoalbanere.

– Det virker som om alle ser dette som en potensielt farlig utvikling hvis man ikke er forsiktig. Anklagene går i alle retninger, sier Jan Braathu, ambassadør for Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i Kosovo.

Den erfarne norske diplomaten har kjent Ivanovic i 20 år og er bekymret for hva drapet på kosovoserberen kan utløse.

Oliver Ivanovic ledet et kosovoserbisk parti. Han ble truffet av minst fem skudd utenfor partikontoret i Mitrovica like etter klokken 8 tirsdag morgen. Gjerningspersonene skal ha skutt fra en forbipasserende bil. Halvannen time senere måtte legene konstatere at livet ikke sto til å redde.

Fakta: Fakta om Kosovo Tidligere serbisk provins. Erklærte seg som selvstendig stat den 17. februar 2008. etter å ha vært under FN-administrasjon siden 1999.

Kosovo har rundt 2 millioner innbyggere, hvorav 92 prosent er albanere og om lag 5 prosent er serbere.

Serbia og den serbiske minoriteten nord i Kosovo mener statsdannelsen er i strid med folkeretten.

Under krigen i 1998–1999 ble 800.000 kosovoalbanere drevet på flukt og 10.000 mennesker drept før elleve uker med NATO-bombing drev serbiske styrker ut av provinsen.

Etter krigen flyktet 200.000 serbere fra Kosovo etter albanske hevnangrep og trakassering.

108 av FNs 193 medlemsland, samt Taiwan, har i dag anerkjent Kosovos uavhengighet.

Serbia har ikke anerkjent Kosovos selvstendighet, men partene har siden 2013 hatt begrenset diplomatisk kontakt. (Kilde: NTB)

Serbere forlot EU-møte

Kort tid etter forlot den serbiske delegasjonen planlagte samtaler med Kosovo i Brussel og reiste hjem. Samtalene er del av et EU-initiativ for å prøve å få normalisert forholdet mellom Kosovo og Serbia. Serbia anerkjenner ikke Kosovo som selvstendig stat.

Utløser dusør

Serbias president kaller handlingen terror og innkalte sitt nasjonale sikkerhetsråd. Kosovos president har lovet at alle krefter settes inn på å få sperret inne gjerningspersonene. Det er utlyst en dusør på 10 000 euro (96 000 kroner) til de om har informasjon om drapet.

Også EUs utenrikssjef Federica Mogherini var raskt ute med å fordømme drapet og manet alle om å forholde seg rolig.

Braathu sier at det er fare for at ulike kretser kan prøve å slå mynt på det som har skjedd, og skape en mer anspent stemning. Det vil også påvirke alle forsøk på å skape dialog mellom folkegruppene i det etniske delte landet.

– Det kan føre til en mer ustabil situasjon. Vi ser allerede tendenser til at man i Beograd antyder at kosovoalbanske grupperinger står bak, mens man på kosovoalbansk side sier at dette er serbere som dreper serbere for å hindre samtalene i Brussel mellom Serbia og Kosovo og for å hindre integrasjon mellom sør og nord, sier Braathu til Aftenposten.

Han mener det er svært viktig å få etterforsket drapet raskt for å finne ut hvem som sto bak.

– Situasjonen er rolig, og alle maner til ro. Men det skal ikke mye til før man får en skjerpet stemning, sier Jan Braathu.

Det har vært relativt rolig i området i det siste, men så sent som 10. januar lagde den amerikanske ambassaden i Kosovo nye reiseråd der de advarer mot terrorfare.

Krigsforbryteranklager

I 2016 ble Ivanovic dømt for krigsforbrytelser mot albanerne. Drapene på fire albanere, som han var tiltalt for, skulle ha skjedd under krigen i 1999. Ivanovic ble dømt til ni års fengsel, men dommen ble opphevet i fjor og han ble løslatt inntil saken skulle behandles på nytt.

64-åringen hadde sittet i Kosovos regjering og spilte en sentral rolle i forhandlingene med NATO og EU etter krigen, ifølge nyhetsbyrået AP. Ifølge NTB var han en av de viktigste politikerne i Kosovo og tok til orde for samarbeid med albanerne.

Jan Braathu har svært lang erfaring fra Vest-Balkan og har blant annet tidligere vært Norges ambassadør til Kosovo. Han karakteriserer Ivanovic som en «moderat og konstruktiv politiker».

– Jeg har hatt kontakt med ham opptil ganske nylig. Han var en av de folkene man alltid snakket med når man var i Kosovo, sier Braathu.