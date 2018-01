Disse babyene må starte livet i overfylte, midlertidige bosetninger av bambus og plastpresenninger. Bare et fåtall av disse barna vil bli født på sykehus eller helseklinikker, resten vil bli født på bar bakke med stor sannsynlighet for å få sykdommer som meslinger, kolera og difteri. Familiene deres er avhengige av matforsyninger utenfra for å overleve, skriver organisasjonen i en pressemelding.

Humanitærsjef Gry Ballestad i Redd Barna besøkte byen Cox's Bazar i Bangladesh i desember. Det er dit de fleste rohingyaene som har flyktet fra Myanmar har tatt veien. Hun sier hun aldri før har sett så mange barn samlet på ett sted. Det er allerede rundt 380.000 barn i leirene i området, og organisasjonen venter at det vil bli født 130 barn hver dag i året som kommer.

– De fleste barna vil bli født under plastpresenninger i de trange leirene fordi det mangler døgnåpne helsetjenester. Bare Leger Uten Grenser blir igjen i leirene etter at det er mørkt. Dårlig hygiene og sanitet i leirene gir grobunn for sykdommer som difteri, meslinger og kolera, sykdommer som nyfødte barn er spesielt sårbare for. Dette er virkelig ikke et sted for et barn å komme til verden, eller å vokse opp. Fra første åndedrag vil disse barna kjempe mot alle odds. Det er virkelig helt hjerteskjærende å tenke på hvilket liv de er født inn i, sier Ballestad.

Anslaget for fødsler er basert på at 4,9 prosent av de snaut 870.000 rohingyaene i Bangladesh er gravide kvinner. I regnestykket er det også lagt inn at 15 prosent av graviditetene trolig vil ende med spontanabort.