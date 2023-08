Over 40 land vil bli med i klubben til Xi og Putin. Det er ikke nødvendigvis en dårlig ting, mener forsker.

Norge har flere fellesinteresser med Brics-landene, mener Nupi-forsker Cedric de Coning.

Putin var med på toppmøtet i Johannesburg over nett. Han kan ikke delta fysisk siden Sør-Afrika er forpliktet til å pågripe ham på grunn av krigen i Ukraina. Vis mer

Publisert: 22.08.2023 22:56 Oppdatert: 22.08.2023 23:29

Tirsdag startet det tre dager lange toppmøtet i Brics: Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika. Møtet finner sted i en av sistnevntes hovedsteder, Johannesburg.

Det politiske og økonomiske samarbeidet i Brics-gruppen er ikke noe å kimse av. Til sammen bor 42 prosent av verdens befolkning i disse fem landene. Og de står for en fjerdedel av verdens bruttonasjonalprodukt.

Likevel har ikke gruppen tiltrukket seg særlig med internasjonal oppmerksomhet på de 14 årene den har eksistert. Før nå.

– Her spiller krigen i Ukraina en sentral rolle, sier Cedric de Coning. Han er forsker ved Nupi NupiNorsk utenrikspolitisk institutt.

Det er tydeligere spenninger mellom stormakter i dag enn for bare noen år siden, mener han.

Statslederne, unntatt Putin, var på plass i Johannesburg i dag. Fra venstre: den brasilianske presidenten Luiz Inacio Lula da Silva, Kinas president Xi Jinping, Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa, den indiske statsministeren Narendra Modi og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov Vis mer

Nå skal de fem grunnleggerne diskutere om klubben skal utvides for første gang siden Sør-Afrika ble tatt inn i 2011.

Over 40 land skal ha vist interesse, og 23 har sendt en formell søknad, ifølge Reuters.

På søkerlisten står land som Saudi-Arabia, Iran, Argentina og Kasakhstan.

– Det virker nesten helt sikkert at de vil starte prosesser for å ta inn nye medlemmer nå, sier De Coning.

Ønsker en ny global orden

Brics ønsker nemlig å være en motvekt til internasjonale forum og grupper ledet av vestlige land.

G7 G7Et internasjonalt forum med Frankrike, Canada, Italia, Tyskland, Japan, Storbritannia og USA som medlemmer. trekkes ofte frem som en tilsvarende «vestlig-ledet» gruppe.

Fakta Slik ble Brics til Det var økonomen Jim O’Neill som først brukte betegnelsen BRIC allerede i 2011. Den brukte han for å beskrive de fire raskest voksende økonomiene i verden på den tiden: Brasil, Russland, India og Kina. Det kan tilsynelatende ha fått de fire landene til å tenke. I 2008 møttes statslederne for å etablere et politisk og økonomisk samarbeid. Det fikk navnet BRIC. I 2011 ble Sør-Afrika tatt inn i gruppen. Navnet fikk da en ’s’ på slutten. Vis mer

Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF) er institusjoner, som nevnes også. De er finansielle institusjoner etablert av vestlige land, kjent for blant annet nyliberalistiske betingelser for lån og støtte, som har hatt store konsekvenser for flere land i det globale sør det globale sørDet globale sør (eller bare «sør») er en betegnelse for land i verden som har hatt relativt lite nytte av den enorme framgangen i velstand og velferd som har skjedd i noen av verdens land de siste par hundre år..

– Brics-landene føler de har vært i periferien og på utsiden av beslutninger om verdensordenen, som har vært dominert av USA. De ønsker en ny global orden, uten hegemoner hegemonerHegemoni er en betegnelse på førerskap eller ledende stilling. I det statsvitenskapelige studiet av internasjonal politikk brukes betegnelsen om en situasjon der en stat har en dominerende stilling over en eller flere andre stater, enten militært, økonomisk eller kulturelt. Den dominerende makten blir i slike tilfeller omtalt som en hegemon., hvor alle stiller likt.

Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov møter i Putins sted på Brics-toppmøte i Johannesburg. Vis mer

Brics-landene har allerede etablert en egen bank og de leker med tanken om en felles valuta som kan utfordre dollaren.

Vil ikke svartmale Brics

I et debattinnlegg i Aftenposten skriver historiker Torkel Brekke at «bak festtaler om finansiell og politisk rettferdighet er Brics en klubb hvor autoritære ledere møter likesinnede».

Brekke tar til orde for at Vesten bør motarbeide Brics.

– En verden hvor Brics får en lederrolle, er en verden hvor demokrati og menneskerettigheter får dårligere kår, skriver Brekke.

Nupi-forskeren er ikke helt enig. Såfremt man ser bort fra Russland, er Brics-landene tilhengere av FN og opptatt av internasjonalt samarbeid, ifølge de Coning.

Han mener det ikke er nødvendig å svartmale Brics som gruppe, selv om Russland er medlem.

– Land som Norge kan ha flere fellesinteresser med noen av landene i Brics, enn for eksempel USA med en potensiell Trump-administrasjon, mener forskeren.

De fem statslederne i Brics-landene, med unntak av Bolsonaro (til høyre) som nå er erstattet av Lula. Bildet er fra Brics-møtet i 2019. Vis mer

Han mener de andre Brics-landene ikke støtter Russlands krig i Ukraina, og at de nok føler et vist «ubehag» knyttet til det. Kun Brasil har offisielt fordømt krigen.

– Men Russland får fortsatt være med i gjengen som om ingenting har skjedd?

– Brics-landene setter pris på forholdet til Russland av historiske og geostrategiske grunner. De ønsker heller å finne en diplomatisk løsning på krisen.

Ikke bare autokratier

Brekke mener altså Brics er en klubb for autoritære ledere. De Coning mener den er mer mangfoldig.

Både Brasil og Sør-Afrika er definert som «frie» av demokrati-indeksen Freedom House, og oppnår en score på henholdsvis 72 og 79 av totalt 100 poeng i målingen gjort i 2023. Til sammenligning får USA 83 av 100 poeng.

Russland er ikke fritt, med 16 poeng. Kina kommer dårligst ut med 9 poeng på indeksen.

Denne forskjellen hindrer ikke landenes vilje til å samarbeide.

– Jeg tror Brics ønsker seg en verdensorden hvor man kan sameksistere og ikke pålegge hverandre kun en akseptabel ideologi eller system.

Av Brics-søkerne tror de Coning at land som Egypt, Nigeria og Kenya kan være aktuelle.

– Dette er åpenbare eksempler fra Afrika. Brics er nok interessert i medlemmer fra det globale sør, som har store økonomier.