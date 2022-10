Sunak har tatt over: – Står overfor en dyp økonomisk krise

Storbritannias nye statsminister la ikke skjul på utfordringene da han tirsdag hadde første dag på jobben: Landet står overfor en dyp økonomisk krise.

Storbritannias nye statsminister Rishi Sunak under pressekonferansen utenfor 10 Downing Street tirsdag.

– Jeg er blitt gjort til partiets leder og statsminister for å løse problemene. Denne jobben starter nå, sa Rishi Sunak på sin første pressekonferanse som statsminister utenfor 10 Downing Street tirsdag ettermiddag.

Ikke alle ønsket ham velkommen. 42-åringen ble møtt av demonstranter som ropte «Sunak ut» da han kom kjørende til statsministerboligen etter å ha blitt formelt utnevnt i en audiens med kong Charles på Buckingham Palace i 12-tiden.

Sunak sa han vil fokusere på å skape økonomisk stabilitet, men at dette vil bety «vanskelige og harde beslutninger i tiden som kommer». Det var trolig et hint om at det vil komme statlige kutt.

– Storbritannia står overfor en dyp økonomisk krise i kjølvannet av koronapandemien og Putins krig i Ukraina. Jeg vil forene landet vårt ikke med ord, men med handling, sa Sunak.

Lover å støtte Ukraina til krigen er over

På et område betyr statsministerbytte lite. Som sine forgjengere, lover Rishi Sunak full støtte til Ukraina til krigen er over.

Ukraina var en av flere temaer Sunak tok opp i talen han holdt foran statsministerkontoret Downing Street nummer 10.

Han sier ettervirkningene av koronapandemien fremdeles henger igjen og at krigen i Ukraina har destabilisert markedene verden over.

– Det er en grusom krig som må ledes med suksess til en slutt, sa Sunak.

Rishi Sunak ble formelt utnevnt i en audiens med kong Charles på Buckingham Palace.

Russland: – Tror ikke på positive endringer

Storbritannia har vært en av de sterkeste støttespillerne til Ukraina – og tøffeste kritikerne av Russland. Landet har også vært en sterk pådriver for våpenleveranser til Ukraina.

Britisk territorium blir også brukt til å trene ukrainere som trenger opplæring før de skal delta i krigen mot Russland.

Blant de første til å kommentere statsministerbyttet i Storbritannia var Russland. Landet tror ikke forholdet til Storbritannia blir noe bedre med Rishi Sunak som britisk statsminister.

– For øyeblikket ser vi ingen grunn eller noe håp om at det i uoverskuelig fremtid blir noen positive endringer i forholdet mellom Storbritannia og Russland, sier Kremls talsmann Dmitrij Peskov.