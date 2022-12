Putin i viktig tale til militæret: Vi vil gjøre klar «Satan 2»

Innbitt Putin i stor tale: Vi kommer til å oppfylle alle mål i Ukraina.

Har Russlands militære mål i Ukraina forandret seg? Onsdag redegjør Putin for målet for Ukraina-krigen.

Helene Skjeggestad Journalist

21. des. 2022 11:48 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg ber om at vi alle reiser oss for å minne våre falne kamerater, startet Putin talen til det russiske militæret i dag.

– Vår militære styrke øker hver eneste dag, fortsatte en offensiv Putin og langet ut mot Nato:

– I dag brukes det militæret potensialet til i praksis alle Nato-land mot Russland.

Den russiske presidenten mener at Russland kjenner til all informasjon om Natos styrker og midler. Russiske myndigheter vil bruke denne informasjonen til å utvikle de russiske væpnede styrker.

Putin sa også at Russland vil fortsette å styrke beredskapen til atomstyrkene. Og at det russiske militæret vil ta i bruk flere droner.

– De burde være overalt, sa presidenten. Han lovet også at det russiske sjøforsvaret vil ha en ny hypersonisk rakett av typen Zircon i januar:

– Den russiske hæren skal få alt de trenger.

Han sa også at det interkontinentale ballistiske missilet av typen Sarmat vil bli gjort klar til kampbruk, ifølge Reuters. Missilet heter egentlig RS28 Sarmat. Men det kalles «Satan 2» og har en rekkevidde på 18.000 kilometer.

– Dette er trolig det mest ødeleggende enkeltvåpenet på jorden, sier Ian Williams ved Washington-baserte Centre for Strategic and International Studies (CSIS) til The Daily Express tidligere i år.

Missilet kan utslette områder på størrelse med Frankrike.

Her skytes «Satan 2»-atommissilet opp i været. Det er Russlands kraftigste ballistiske missil med interkontinental rekkevidde.

Har forandret målsetting tidligere

Vinterkrigen har startet i Ukraina. Snøen har lagt seg, og det samme har frontlinjen etter 300 dager med krig. Men det er ventet at Russland planlegger en ny offensiv – enten i vinter eller til våren. Alle signaler fra Kreml og president Vladimir Putin følges derfor nøye.

I et møte mellom Putin og forsvarsminister Sergej Sjojgu har følgende tema blitt diskutert, ifølge russiske medier:

Det russiske militærets resultater i 2022

Det militære målet for 2023

Antallet våpen og militært utstyr gitt til det russiske militæret, samt status for den militære infrastrukturen

Putin sa at 300.000 er mobilisert i løpet av høsten. 150.000 av disse er nå under opptrening.

– Dette er en tilstrekkelig reserve for å gjennomføre en offensiv, sa presidenten.

Også forsvarsminister Sjojgu snakket om mobiliseringen. Han innrømmet blant annet at de støtte på vanskeligheter.

Møte ble videooverført til 15.000 russiske militære offiserer, ifølge Kreml.

Putin har tidligere forandret målsetting fra et ønske om å velte regjeringen i Kyiv til å beholde kontrollen i de annekterte områdene i sør og øst. Onsdag slo han fast at målet om å beskytte alle borgere, også i de annekterte områdene, ligger fast.

Den russiske forsvarsledelsen var samlet onsdag for å høre Putin tale om hva Russland skal gjøre videre.

Sjelden innrømmelse

Redegjørelsen kommer dagen etter at den russiske presidenten kom med en sjelden innrømmelse. Tirsdag sa Putin at situasjonen i de annekterte ukrainske områdene er «svært vanskelig». Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Uttalelsen, som kom mandag i en videotale til russiske sikkerhetsstyrker, er sjelden og oppsiktsvekkende fordi presidenten innrømmer at krigen ikke går slik han ønsker.

Putin beordret samtidig sikkerhetstjenesten FSB til å sørge for «sikkerheten» til folk bor i regionene. Dette ved å trappe opp overvåking i det russiske samfunnet og ved landets grenser for å bekjempe det han kaller «fremveksten av nye trusler» fra utlandet.