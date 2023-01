Fjerde nederlag for McCarthy: -Dette er pinlig, sier president Biden

04.01.2023 19:39 Oppdatert 04.01.2023 20:27

Tirsdagens tap for Kevin McCarthy ble historisk. Dagen etter vendte desto flere av hans egne ryggen til ham.

Onsdag fortsetter motstanden fra hans egne. McCarthy fikk 201 stemmer, som ikke er nok til å bli leder for Representantenes hus.

Tirsdag tapte McCarthy tre avstemninger på rad. Det er første gang på hundre år at Representantenes hus ikke har klart å velge en leder på første forsøk. Ifølge New York Times stemte hele 20 representanter mot ham i fjerde avstemningsrunde onsdag. Det er like mange som i den tredje avstemningen dagen før.

En av de mektigste

Republikanerne har et knapt flertall med 222 representanter, men en gruppe utbrytere på partiets høyre fløy nekter å støtte McCarthy. Dermed er situasjonen fortsatt uavklart.

Utbryterne samlet seg i onsdagens avstemning om en ny kandidat. Nemlig Florida-republikaneren Byron Donalds.

McCarthy fikk ingen stemmer fra demokratene, som alle stemte på sin egen kandidat. Hakeem Jeffries fikk 212 stemmer.

Den nye lederen blir i praksis USAs tredje mektigste person. Skjer det noe med både presidenten og visepresidenten, er det nemlig lederen som tar over.

Fakta Avstemmingen i Representantenes hus Det amerikanske Representantenes hus har kommet sammen etter at det tre ganger ikke klarte å velge en leder på tirsdag.

Republikanernes hovedkandidat Kevin McCarthy tapte tre stemmerunder på rad. Han trengte 218 stemmer for å få flertall.

I siste runde klarte han ikke å overbevise en rekke mer konservative republikanere til å støtte ham.

Avstemningen fortsetter onsdag til noen får det nødvendige antallet stemmer. Leder for Representantenes hus er en av de viktigste jobbene i amerikansk politikk.

President Joe Biden står overfor et republikansk flertall i huset for første gang, men demokratene beholder kontrollen over senatet. Kilde: BBC Vis mer

Heftig diskusjon

Etter avstemningen var det diskusjoner i mindre grupper blant flere representanter. Ifølge Washington Post oppsøkte Tom Emmer, republikaneren som svinger partipisken, Laurent Boebert. Hun er en av dem som har gått mot McCarthy. Avisen skriver at de så ut til å ha en heftig diskusjon.

Emmer gikk deretter videre til Donalds, som altså var den interne motkandidaten som de 20 utbryterne stemte på. Utbryterne kalles «Never Kevin»-gjengen. Tirsdag var det Jim Jordan fra Ohio som stjal McCarthys stemmer.

Selv om de byttet kandidat, er det altså ingen tegn til at gruppen som ikke vil stemme på McCarthy, har slått sprekker.

Det finnes kanskje en mulighet for å komme seg ut av den fastlåste situasjonen.

En enda mindre utbrytergruppe klarer å finne en kompromisskandidat de kan få med seg demokratene til å stemme på. Det vil trolig falle mange av de konservative republikanerne tungt for brystet.

Biden: – Håper de tar seg sammen

President Joe Biden sier kaoset ikke ser bra ut. Han har bedt republikanerne skjerpe seg. Forgjengeren Donald Trump advarer republikanerne mot å vende valgseieren til et pinlig nederlag.

Onsdag ettermiddag uttaler Biden seg til pressen, utenfor Det hvite hus i ettermiddag.

– Det er flaut at det tar så lang tid, mens resten av verden følger med, sier Biden.

Planen hans nå er å dra til Kentucky og Ohio for å «demonstrere for å få ting gjort». Han understrekte også at han ikke nøt å se motparten slite.

– Hvordan tror du dette ser ut for resten av verden? Jeg håper de tar seg sammen.

Kan foregå i «det uendelige»

Ifølge The Washington Post er er planen til republikanerne å fortsette å stemme, helt til motstanderne gir seg.

Amerikanske medier antydet før onsdag at McCarthy og hans allierte ville lytte avstemmingen. Flere skrev også at McCarthy hadde brukt natten til å forhandle og sikre seg stemmer.

BBC skriver at prosessen kan foregå i «det uendelige». Men uten en leder kan ikke nye medlemmer tas i ed eller nye lover vedtas.