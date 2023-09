Putins parti ligger an til storseier i omstridt lokalvalg

Foreløpige regionale valgresultater viser nær rent bord for Forente Russland. Kreml hevder også de fikk solid flertall i okkuperte ukrainske områder.

En væpnet soldat holder oppsyn mens en kvinne avgir stemme i okkuperte Mariupol i Ukraina søndag. Russland holdt angivelige valg på den annekterte Krim-halvøya og i de ukrainske fylkene Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja. Vis mer

Publisert: 11.09.2023 07:39

Kortversjonen Forente Russland hevder å ha vunnet lokale valg i Rusland og okkuperte ukrainske regioner, med en oppslutning på over 70 prosent i Ukraina.

Valget er kritisert for rigging og manglende verifisering.

Dmitrij Medvedev, partileder for Forente Russland, og Moskva-ordfører Sergej Sobjanin er blant toppene som er gjenvalgt. Valgdeltakelsen i Moskva var litt over 40 prosent.

Uavhengige observatører og kritikere mener valget ikke er ekte på grunn av stemmerigging, unngåelse av reell konkurranse, og digitale stemmesystemer som er lett å manipulere. Ukraina, vestlige land og Europarådet fordømmer valget. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

Valgmyndighetene i Russland kunngjorde sent søndag de første resultatene i lokalvalgene.

Valget har blitt sterkt kritisert for blant annet rigging av resultater, samt fordømmelse for at valget avholdes i ukrainske regioner. Valget har liten grad av anerkjennelse i det internasjonale, demokratiske samfunnet.

I de fire ukrainske områdene hevder russiske valgmyndigheter at presidentens parti fikk over 2,7 millioner stemmer og en oppslutning på over 70 prosent.

Bilder blant annet fra et valglokale i den okkuperte ukrainske havnebyen Mariupol ukrainske viser væpnede soldater som holder vakt på stedet. Byen ble nesten helt ødelagt da russerne angrep den i 2022, og tusenvis ble drept.

Ifølge Kreml ligger Forente Russland an til å vinne samtlige guvernørvalg hvor partiet stiller med kandidater, samt de aller fleste dueller ellers i landet. Valget ble holdt i 85 regioner på ulike nivåer fra 8.–10. september. Valgresultatene kan ikke uavhengig verifiseres.

Medvedev: – Et verdig valg

– Det kan allerede sies at Forente Russland har gjort et verdig valg, sier partileder og tidligere president Dmitrij Medvedev ifølge det statlige nyhetsbyrået Tass.

En av de gjenvalgte toppene er Moskva-ordfører Sergej Sobjanin. Den nære Putin-allierte politikeren har i praksis ingen motstandere. Da 91 prosent av stemmene var talt opp, meldte myndighetene om rundt 75 prosents oppslutning for Sobjanin.

Tidligere president Medvedev avga stemme vi internett fredag. Han er blant annet nå leder for Putins parti, Forente Russland. Vis mer

Valgdeltakelsen i ordførervalget i hovedstaden er oppgitt til noe over 40 prosent. Moskva fylkes guvernør Andrej Vorobjov ligger an til 80 prosents oppslutning.

– Ikke ekte valg

Flere steder er den reelle konkurransen i lokalvalgene unngått ved at populære kandidater fra det opposisjonelle Kommunistpartiet ikke har fått stille.

Stanislav Andrejtsjuk hos den uavhengige valgobservatøren Golos, som russiske myndigheter har stemplet som «utenlandske agenter», mener det har foregått stemmerigging i mange deler av landet.

En familie i valglokalet lørdag for å avgi stemme i ordførervalget i Moskva. Dette har fått kritikk for at det gjennomføres via datamaskiner i stemmelokalene. Vis mer

Derfor er dette ikke et ekte valg, sier han. Golos har blant annet fått meldinger om at opposisjonskandidater er anholdt og at bilene deres har blitt utsatt for hærverk. I ett tilfelle ble angivelig også valgobservatører møtt med innkallinger til militærtjeneste.

– De gjør helt utenkelige ting, sier Andrejtsjuk.

Sterk kritikk

Kritikere har også hevdet at valgene i Moskva er lett å manipulere fordi stemmesystemet er digitalt også i valglokalene – og derfor umulig å ettergå.

Myndighetene i Ukraina har fordømt valgene og kalt dem en farse. Også vestlige land og Europarådet har kommet med krass kritikk.

– De utgjør et åpenbart brudd på folkeretten, fastslo Europarådet nylig.