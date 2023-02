I jakten på et pass flyr tusener av russiske høygravide over halve verden

Når terminen nærmer seg, setter mange høygravide russiske kvinner seg på et fly. De skal føde på andre siden av kloden.

Passasjerer går av et fly på flyplassen Aeroparque Jorge Newbery i Buenos Aires i Argentina.

15.02.2023 15:04

Torsdag kveld landet et fly i Buenos Aires i Argentina. Da passasjerene kom ut av flyet og inn i passkontrollen, ble 33 personer stoppet. De 33 var russiske kvinner som alle hadde enveisbillett og lite penger. De sa de var turister, men kunne ikke dokumentere hvor de skulle bo eller hva de skulle gjøre. De hadde også én ting til til felles:

Alle var gravide. Alle mellom 32 og 34 uker på vei. De var kommet til den argentinske hovedstaden for å føde.

Konseptet fødselsturisme er ikke nytt, ifølge The Guardian. Men argentinske innvandringsmyndigheter melder om en voldsom vekst i antall russiske gravide som har kommet til landet de siste månedene.

– Det har kommet 10500 gravide russere hit det siste året, 5800 av dem har kommet i de siste tre månedene sa Florencia Carignano, direktør for innvandringsmyndighetene.

Felles for de fleste var at de bare hadde seks uker igjen til fødsel.

Føder for pass

Argentina er et av få land som lar russere komme inn visumfritt etter angrepskrigen mot Ukraina. Hvis de russiske kvinnene føder barnet sitt i Argentina, får barnet et dobbelt statsborgerskap.

Med et argentinsk pass vil man kunne reise til over 170 land. Etter sanksjonene mot Russland, kan russiske borgere reise til langt færre steder.

Utfordringen for argentinske myndigheter er at 7000 av kvinnene har dratt hjem igjen etter å ha født barnet sitt. Og de kommer kanskje aldri tilbake.

– Vi kan ikke tillate at de lyver

– De kommer hit, føder barna og drar igjen. Vi kan ikke tillate at de lyver og sier de er turister når de ikke er det, sa Carignano, som presiserte at det ikke er ulovlig å komme til landet for å få barn.

Problemet er at tilliten til det argentinske passet svekkes. Og når barnet er født i Argentina, vil det bli lettere å få i gang en prosess om argentisk statsborgerskap for de russiske foreldrene. De som selger reisene lover ifølge The Guardian også at foreldrene skal få pass.

– Hvis vi ikke kontrollerer hvem vi gir passene til, vil det argentinske passet ikke lenger ha den tilliten det har i andre land i dag.

– Vi må ta vare på passet vårt og fordelene vi har oppnådd med å ha et «trygt pass», sa Carignano til avisen LA Nacion.

Tilbyr en større verden: Flere tusen russiske kvinner vil føde i Argentina. Her ser vi sykehuset Hospital Naval i Buenos Aires.

Til aksjon mot bakmenn

Flere russiskspråklige nettsider annonserer med fødselspakker for kvinner som vil føde i Argentina. BBC skriver at nettsidene lover personlige fødselsplaner, spanskkurs og muligheten til å føde ved de beste sykehusene i den argentinske hovedstaden til en pakkepris på rundt 100.000 kroner.

Men nå vil argentinske myndigheter få kontroll på den økende fødselsturismen fra Russland.

Anklager mafia

Lørdag gikk argentinsk politi til aksjon mot «et svært velstående kriminelt nettverk» som angivelig skal ha gitt russiske kvinner og deres partnere falske papirer på rekordtid slik at de kan slå seg ned i Argentina. På søndag gikk Carignano ut på Twitter og anklaget «mafia organisasjoner» for å tjene penger ved å tilby pass til personer som ikke har til hensikt å bosette seg i Argentina.

Vil emigrere til Europa og USA

Kilder knyttet til etterforskningen hevder at nettverket tjente på russiske familier med høy kjøpekraft som kom til landet for å føde, for senere å emigrere til europeiske land eller USA.

– Med det russiske passet ville de ikke kunne emigrere til USA og de fleste landene i Europa, sa en etterforsker i saken.

La Nacion skriver at politiet mener nettverket tok 350.000 kroner for de illegale papirene.

Ingen er så langt pågrepet i saken, men politiet har beslaglagt datamaskiner og papirer og store mengder kontanter.