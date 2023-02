Sterke bilder fra ulykken der 43 mennesker er funnet døde på strand

Flere barn skal være blant de 43 menneskene som er funnet druknet utenfor Sør-Italia.

En død person blir tatt hånd om av redningsarbeidere ved Cutro i Sør-Italia.

26.02.2023 12:11

Saken oppdateres.

Døde kropper. Knust treverk. Stadig flere døde mennesker blir nå funnet på stranden og i sjøen etter et forlis utenfor Cutro i Crotone i Calabria, sør i Italia.

Til nå er 43 døde registrert, deriblant flere barn, ifølge Reuters.

Også en baby på noen måneder skal være funnet død, melder den italienske storavisen Corriere della Sera.

Rundt 50 mennesker overlevde

Rundt femti overlevende fra forliset er også funnet på stranden. Noen av dem forteller at det var minst 250 mennesker ombord i fiskebåten da den forliste. De skal ha kommet fra Iran, Pakistan og Afghanistan.

Båten skal ha blitt delt i to på grunn av svært kraftig sjø. Den skal ha vært svært tungt lastet, ifølge Corriere della sera.

Båten kjørte på klipper eller rev i dårlig vær, melder nyhetsbyrået Adnkronos.

Overlevende forteller at båten brakk i to på grunn av svært kraftig sjø. Andre forteller at den skal ha truffet et rev.

Restene av båten skylles nå stadig opp på en strand Sør-Italia.

Samtidig bæres flere og flere hvite likposer bort fra stranden.

To av de rundt 50 menneskene som overlevde forliset er dekket i tepper på stranden i nærheten av Cutro i Sør-Italia. Myndighetene sier et ubestemt antall mennesker er druknet.

Verdens farligste migrasjonsrute

8468 mennesker har omkommet eller blitt meldt savnet mens de forsøkte å krysse Middelhavet for å ta seg til Europa de siste fire årene. Det kommer frem i en ny rapport fra Redd Barna.

Rundt 500.000 personer har prøvd å ta det som blir betegnet som «verdens dødeligste migrasjonsrute» til Europa. Redd Barna legger delvis skylden for dødsfallene på restriktiv europeisk asyl- og migrasjonspolitikk.

Leger uten Grenser har drevet søk- og redningsarbeid på Det sentrale Middelhavet siden 2015. I dag driver de redningsbåten Geo Barents.

I fjor ankom 104.061 mennesker Italia via sjøveien over Middelhavet, ifølge italienske myndigheter. Året før var tallet 67.034. I 2020 var det 34.000.

Meloni: Svært trist

Italias statsminister Georgia Meloni uttaler at hun er «svært trist» over å høre om forliset. Regjeringen er bestemt på at de vil stoppe ulovlig migrasjon, så man unngår flere slike ulykker.

Politiet er på stedet, sammen med redningsetater og Røde Kors.

Pave Frans ber for de døde, savnede og overlevende etter båtforliset, skriver nyhetsbyrået Reuters.