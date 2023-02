Valgkaos i Nigeria

Valget av ny president og nasjonalforsamling i Nigeria, Afrikas mest folkerike land, ble preget av vold og forsinkelser.

En kvinne avgir stemme i Yola i Nigeria lørdag. Afrikas mest folkerike land velger både president og ny nasjonalforsamling.

25.02.2023 21:57

Flere timer etter at fristen for å stille seg i kø for å stemme gikk ut, avga frustrerte nigerianere sine stemmer lørdag kveld etter store forsinkelser.

Valgfunksjonærer hevdet at forsinkelsene skyldtes logistikk. Andre mente at ny design på valutaen gjorde det vanskelig for mange å få tak i stemmesedler fordi det førte til kontantmangel.

Det påvirket også transporten for både velgere, valgarbeidere og politibetjenter som sørget for sikkerhet.

Frykt for vold

I forkant av lørdagens valg var det frykt for vold fra islamske militante i nord og separatister i sør. Selv om dagen stort sett gikk rolig for seg var det et par dramatiske hendelser.

Ifølge nyhetsbyrået AP kjørte væpnede menn opp til et stemmelokalet i byen Lagos, avfyrte skudd i luften og tok med seg stemmeseddelboksen. Skuddene skal ha fått velgerne til å skrike og løpe i dekning, mens stemmesedler lå strødd utover gulvet.

I den nordøstlige delstaten Borno ble minst fem personer, deriblant barn, såret da Boko Haram-ekstremister angrep velgere i byen Gwoza, ifølge lokale myndigheter.

Mahmood Yakubu, leder av Nigerias valgkommisjon, sier at avstemningen skal fortsette til sent på kvelden på steder hvor det har oppstått voldelige hendelser. Han legger til at sikkerheten er forsterket disse stedene.

En plakat med bilde av presidentkandidat Peter Obi ved en motorvei i Anambra i Nigeria.

Tre kandidater

I valget stiller regjeringspartiet APC med 70 år gamle Bola Tinubu som presidentkandidat, mens det største opposisjonspartiet PDP stiller med 76 år gamle Atiku Abubakar.

Vanligvis pleier det kun å være to kandidater med reelle vinnersjanser i Nigerias presidentvalg. Men i år har Peter Obi (61) fra Arbeiderpartiet seilt opp som en sterk tredjekandidat. Han har ledet på flere av de siste meningsmålingene.

– Blir annerledes

– Det kommer til å bli annerledes denne gangen, vi har tre personer, sier Friday Ikwuako (55), som lørdag avga stemme i en velstående bydel i Lagos, Afrikas største by.

– Vi ønsker regjeringsskifte, understreker Ikwuako.

I Nigeria er over to tredjedeler av de minst 215 millioner innbyggerne under 35 år gamle. Mange av disse antas å støtte Obi.

Tidligere kuppmaker

Valgvinneren vil overta etter Muhammadu Buhari, som nå gir seg etter åtte år som president.

Buhari styrte Nigeria i en periode på 1980-tallet etter å ha tatt makten i et militærkupp. Men i 2015 ble han president på demokratisk vis. Han ble den første opposisjonskandidaten i Nigeria som beseiret en sittende president i et valg.

I forkant av valget lørdag har det vært flere voldshendelser. En kandidat fra Arbeiderpartiet i senatsvalget, som holdes samtidig med presidentvalget, ble drept i delstaten Enugu torsdag.

– Utrolig deltagelse

Over 87 millioner mennesker har rett til å stemme ved årets valg.

Det er kommet meldinger om høy valgdeltagelse – blant annet fra Ngozi Okonjo-Iweala, lederen for Verdens handelsorganisasjon (WTO), som avga stemme i landsbyen i delstaten Abia der hun vokste opp.

– Deltagelsen er utrolig, den største jeg har sett i alle årene jeg har avgitt stemme her i landsbyen. Unge og gamle, alle er her, skrev hun på Twitter.

Det nigerianske Arbeiderpartiets kandidat Peter Obi avga stemme i byen Agulu.

Olje og konflikt

Nigeria er ikke bare Afrikas mest folkerike land, men også et av de rikeste. I den sørlige delen av landet er det store oljeressurser.

Men rikdommen er ulikt fordelt, og 60 prosent av befolkningen lever i fattigdom. Og den nordlige delen av landet er preget av konflikter og de væpnede aksjonene til de ekstreme islamistene i gruppen Boko Haram.

Klimaendringer og mer ustabilt vær er et problem både i nord, der de fleste innbyggerne er muslimer, og i sør, der de fleste er kristne.

De etniske og religiøse skillelinjene preger også valgene i landet. Hvis det ikke blir en klar seierherre i første omgang av presidentvalget, vil en ny valgrunde bli holdt i løpet av 21 dager.