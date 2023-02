Forsvunnet techmilliardær gikk på skole i Norge: – Han gjorde seg bemerket

Den 52 år gamle techmilliardæren har vært sporløst borte i Kina i over en uke. Som ung, lærte han seg norsk og begynte på Handelshøyskolen BI.

Bao Fan har vært savnet siden torsdag 16. februar.

«Hvis du ikke kjenner Bao Fan, har du ikke fått det til», sies det i den kinesiske teknologibransjen. Bao Fan er direktør, grunnlegger og hovedeier i China Renaissance. Banken har finansiert mye av den kinesiske teknologiindustrien.

I 2015 ble Bao rangert som nummer 22 på Bloombergs liste over de «50 mest innflytelsesrike».

Ryktene om at techmilliardæren var forsvunnet, begynte å svirre 14. februar i år, ifølge The New York Times. Og tre dager senere kom bekreftelsen. Da skrev China Renaissance i en børsmelding til Hongkong-børsen at «de ikke klarer å få kontakt med direktøren».

På samme tid meldte kinesiske medier at Bao hadde blitt innkalt av myndighetene. Han skulle bistå i etterforskningen av en tidligere toppleder i selskapet hans, skriver E24.

Var oftere på lesesalen enn de fleste

Spoler vi tilbake til 90-tallet, var Bao Fan en «helt vanlig» student. På bildet i skolekatalogen fra skoleåret 1992/1993 smiler Fan forsiktig til kameraet:

Han er rundt 20 år og går på Handelshøyskolen BI, som den gang lå i Sandvika i Bærum. Bao flyttet til Norge for å ta den fire år lange siviløkonomutdannelsen der. En av dem som gikk sammen med ham, er Kaare Martin Granerud.

– Jeg snakket iblant med ham mellom forelesningene. Han var en hyggelig kar, forteller Granerud og fortsetter:

– Han gjorde seg bemerket med å stille de vanskeligste spørsmålene til foreleserne. Han var en ekstremt smart fyr.

Granerud husker at Bao satt mer på lesesalen enn de fleste og var sjelden med på sosiale tilstelninger.

– Jeg husker jeg traff ham én gang på studentkjelleren i løpet av fire år. Mulig han var innom flere ganger, men det var lettere å finne ham på lesesalen. Han var heller ikke aktiv i noen av studentutvalgene etter hva jeg husker.

Hvorfor Bao valgte å studere i Norge, vet ikke Granerud. Men kineseren hadde tatt norskkurs før han begynte på skolen, så de snakket norsk sammen.

Én samtale husker Granerud godt. Bao skal ha fortalt at faren var sjef for et jernbaneselskap i Kina. Da har han sikkert ganske mange ansatte, spurte Granerud. Ja, flere millioner, skal Fan ha svart.

– Det var litt større forhold i Kina enn i Norge.

At skoleglade Bao Fan skulle bli en vellykket techmilliardær, var det ingenting som tydet på under studietiden. Men han fikk veldig gode jobber i internasjonale meglerhus etter studiene.

Granerud har lest saker om ham i internasjonale medier de siste årene, men de har ikke hatt noe kontakt siden studietiden.

Ikke den eneste som har forsvunnet

Bao er en av flere kinesiske toppsjefer som det siste tiåret har forsvunnet fra offentligheten mens de har vært etterforsket av kinesiske myndigheter.

Jack Ma er kanskje den mest kjente. Han grunnla det kinesiske netthandel-selskapet Alibaba. Han var borte fra offentligheten i nesten to år etter at han kritiserte Kinas finansielle system.

Hans Jørgen Gåsemyr er seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi). Ifølge ham er det spesielt at en leder som forsvinner, ikke sender noen signaler i det hele tatt, slik som i Bao Fans tilfelle.

– Det flere andre ledere har gjort, er å si at de trenger en privat pause, at de skal fokusere på andre ting og overlater lederskapet til andre, sier han.

Gåsemyr forklarer at det er flere grunner til at ledere «forsvinner» i Kina. Noen ganger skjer dette samtidig som de blir kalt inn til samtaler eller avhør.

– Det kan handle om at lederne vet det pågår saker eller vurderinger mot dem fra myndighetenes side, og at de vil ligge lavt på grunn av dette. Det kan være at andre interessenter ber dem ligge lavt, eller at den personlige påkjenningen blir så stor at de må ta pause.

I noen tilfeller kan personer bli satt i husarrest eller ilagt restriksjoner på siden av det vanlige rettssystemet, ifølge Gåsemyr. Men han mener at det ikke er den mest sannsynlige forklaringen.