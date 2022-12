Krevende hverdag for innbyggerne i gjenerobrede Kherson

Gjenerobringen av Kherson var et øyeblikk fylt med stolthet og glede for ukrainerne og ble sett som et mulig vendepunkt i krigen. Men innbyggerne går fortsatt tunge tider i møte.

En kvinne får medisiner av frivillige i et varmetelt i Kherson.

NTB-AP

6. des. 2022 12:36 Sist oppdatert nå nettopp

Byen, som er hovedsete i regionen med samme navn, er fri fra russisk kontroll, men den er hardt preget av konsekvensene som følger etter ni måneder med okkupasjon.

Den er stadig innen rekkevidde for artilleriet til de russiske styrkene som har trukket seg tilbake til den andre siden av Dnipro-elven.

Kherson ble tatt i mars, tidlig i krigen, og deler av regionen ble kontrollert av Russland frem til november, da ukrainerne gjorde store fremskritt i en motoffensiv.

Før krigen hadde byen 200.000 innbyggere. Den ble befridd noen uker etter at Russland kunngjorde annektering av Kherson og tre andre regioner.

Fremdeles er store deler av Kherson fylke okkupert av Russland. Tirsdag kunngjorde den russisk-oppnevnte guvernøren i regionen at rubelen skal erstatte ukrainske hryvnja som valuta på nyåret.

Jevnlige luftangrep

Siden gjenerobringen har nesten daglige luftangrep, strømbrudd og vannmangel blitt en ny hverdag for innbyggerne i byen.

Folk står i kø i kulden for å få mat og vann. De minnes dem de har mistet, og dekker over mennesker som blir drept i nye luftangrep, med tepper.

Russland gjennomfører stadige luftangrep mot Kherson. Her blir en såret innbygger fraktet med ambulanse til et sykehus.

Noen henter vann i Dnipro og risikerer samtidig å bli skutt av de russiske styrkene.

Gledesrus etter gjenerobringen

Til forskjell fra småbyer og landsbyer som ligger tett på frontlinjen, fremsto Kherson relativt uskadet.

Etter gjenerobringen ble det organisert konserter og spontane gatefester. Innbyggerne hyllet soldater som ankom som helter, og surret seg inn i ukrainske flagg som soldatene signerte.

En ukrainsk soldat signerer et ukrainsk flagg for en innbygger i Kherson etter frigjøringen i november.

Kun uker senere høres stadig ambulanser som frakter folk som blir rammet av luftangrep. Flere forteller at de er blitt torturert av de russiske okkupantene. De stadige strømbruddene tvinger folk til å stå i kø for å få ladet mobilene sine ved ladestasjoner i byens parker.

På natten leter folk med lommelykter i ruinene av bombede hjem.

En delvis ødelagt plakat i Kherson, der det på russisk står «Khersons folk er stolte av Russland». Byen var okkupert i nesten ni måneder.

Flere drar

For noen blir det for mye.

De pakker sakene sine i bilen, tar med seg kjæledyr og drar til et tryggere sted, i håp om at krigen snart skal ta slutt slik at de kan vende hjem.

De som blir, gjør det med viten om at det er tøffe tak og en kald vinter i vente. Barna leker ved et forlatt kontrollpunkt der det ukrainske flagget er heist, selv om det går av eksplosjoner i nærheten.

Enkelte som anklages for å ha samarbeidet med russerne, står bundet fast i stolper i byen, der folk kan be dem skamme seg.

Innbyggere ser på to som anklages for å ha samarbeidet med de russiske okkupantene.

Innbyggere strømmer til for å få nødhjelp i Kherson sentrum.