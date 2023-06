Verden Egypt Egyptere saksøker Netflix og museum i strid om Kleopatras hudfarge Kleopatra var ikke mørkhudet, og afroamerikansk musikk er ikke inspirert av Egypt. Egyptiske myndigheter vil ha slutt på «historieforfalskning».

13.06.2023 22:51

– Det er uventet ubehagelig, sier Wim Weijland til en lokal kringkaster i Nederland.

Postboksen hans er full av sinte e-poster.

Wim Weijland bestyrer det nederlandske riksmuseet for oldtidskunst (RMO). Nå har han felles skjebne med ledelsen i Netflix. Begge gjorde seg skyldig i å tråkke ettertrykkelig på såre, egyptiske tær.

Hard reaksjon

Netflix er saksøkt med et krav om 22 milliarder kroner etter en TV-serie der en mørkhudet skuespiller fremstiller Kleopatra. RMO og Weijland har gjort noe lignende.

I slutten av april åpnet han en utstilling om hvordan faraoer, hieroglyfer og egyptisk kunst har inspirert afroamerikanske kunstnere.

«Kemet: Egypt i hiphop, jazz, soul & funk» heter utstillingen.

Utstillingen viser hvordan egyptisk historie har inspirert afroamerikanske kunstnere.

Mellom alle de sinte e-postene var det en som skilte seg ut. Den kom fra Egypts myndigheter, med beskjed om at nederlandske arkeologer ikke lenger får drive med utgravninger i Egypt.

Hvert år siden 1975 har Weijlands museum deltatt i arbeidet med å avdekke mer av Egypts historie.

Fakta Hvem var Kleopatra? Kleopatra VII var den siste dronningen og faraoen i det ptolemeiske kongedømmet. Hun døde 30 år før Kristi fødsel. Familien hennes var av gresk/makedonsk avstamning. Kleopatra er en av historiens ruvende kvinner. Hun er blitt fremstilt på film flere ganger, mest kjent er Elizabeth Taylors rolletolkning. Som dronning hadde hun et forhold til Julius Cæsar og fikk sønnen Cæsarion. Etter Cæsars død allierte hun seg med Marcus Antonius, en rival til den senere keiser Augustus. Da Antonius tapte slaget ved Actium begikk han selvmord. Kleopatra fulgte etter, ifølge legenden ved å la seg bite av en slange. Vis mer

Elizabeth Taylor er mer slik egypterne vil at Kleopatra fremstilles, og kanskje mer historisk riktig. Her er hun med Rex Harrison.

Mistenker rasisme

Kurator for utstillingen er Daniel Soliman, som selv er halvt egyptisk. Han sier til NRC Handelsblad at mange av reaksjonene bærer preg av rasisme og anti-svarte holdninger.

I Egypt er det sterke strømninger som legger vekt på at Egypt ikke deler kultur med Afrika sør for Sahara. I Facebookgruppen Egyptian History Defenders dukker det stadig opp innlegg som kan virke rasistiske.

Både på Twitter og Facebook dukker det stadig opp bilder av byster som forestiller dronningen. Den bleke steinen brukes som bevis på at hun var blek i huden. Og det legges vekt på at hun har «europeisk», ikke «afrikansk» nese.

Mens RMO ikke lenger får drive med forskning i Egypt, forbereder Netflix seg på å møte i retten.

Serien deres om Kleopatra (69–30 f.Kr.) har gjennomgående fått svært dårlige kritikker. Det skyldes ikke bare at Adele James er afroamerikansk og spiller den egyptiske dronningen.

Kleopatra (Adele James) med sin halvsøster, Arsinoe (Andira Crichlow), slik Netflix mener de så ut.

På nettstedet Rotten Tomatoes rangeres den som en av tidenes dårligste TV-serier.

Enormt erstatningskrav

Mens vestlige kritikere reagerer på at TV-produksjonen er overfladisk og dårlig, reagerer mange egyptere på at Adele James er mørk i huden.

En gruppe arkeologer og jurister har gått sammen om å saksøke Netflix. De hevder at Netflix ødelegger egypternes identitet, melder Egypt Independent. Så langt har de snakket om at skaden som er gjort, kan veies opp med en erstatning på 2 milliarder dollar, eller 22 milliarder kroner.

De mener at filmen bygger opp om en «afrosentrisk» tradisjon, der befolkningen lenger sør i Afrika vil ha det til at Egypts kultur har afrikanske røtter. Arkeologen Zahi Hawass forteller at han ble utsatt for sterkt press da han foreleste ved et amerikansk universitet. Studentene demonstrerte med krav om at han skulle innrømme at Kleopatra var svart.

Hun var neppe svart

Selvsagt vet vi lite om dronningens hudfarge. Men hun var gresktalende og familien har røtter i Makedonia og det nordlige Hellas. I familiehistorien er det også innslag av persere.

Den egyptiske kongefamilien var opptatt av å ta vare på den greske arven sin, og det er få eksempler på at Kleopatras forfedre fikk barn med nordafrikanere.

Kleopatra selv la vekt på sine greske røtter da hun møtte generaler og herskere fra nordsiden av Middelhavet.

Derfor er det lite som tyder på at hun kunne blitt forvekslet med personer som kom fra områder langt sør for Egypt.

Misliker søksmål

Arkeologen Zahi Hawass er tidligere kulturminister. Han er overbevist om at Kleopatra var lys i huden. Men han sier til Egypt Independent at det er meningsløst å gå til sak mot Netflix.

Zahi Hawass er en av Egypts mest kjente arkeologer, og overbevist om at Kleopatra var lys i huden.

Hawass sier at produsentene bruker ytringsfriheten sin. Om man misliker det de gir uttrykk for, må det besvares med fakta. Han har selv samarbeidet med Netflix flere ganger.

For Hawass er det viktig å svekke inntrykket av at egyptere er rasister. Han sier at reaksjonen hans ville vært den samme, om det var asiatiske folk som fikk omskrevet sin historie.