Tyske velgere er lei klimatiltak. Flere vil heller stemme på klimafornektere.

BRUSSEL (Aftenposten): Et parti på ytre høyre fløy vokser, samtidig som De grønne stuper. Og det skjer ikke bare i Tyskland.

Klimaaktivister som limer seg fast til asfalten, får noe av skylden for at tyske velgere har mistet troen på De grønne.

15.06.2023 11:08 Oppdatert 15.06.2023 11:25

Slagordet «De grønne er blitt for brune» dukket i fjor vinter opp i Berlin. Taggerne var miljøaktivister. De mente at De grønne, et av de tre regjeringspartiene, ikke gjorde jobben sin.

Partiet hadde akkurat gått med på å fyre opp kullkraftverk for å erstatte russisk gass. Og stengingen av landets atomkraftverk ble utsatt.

De mest hardnakkede kritikerne mente at De grønne hadde ikledd seg en farge som ikke bare assosieres med fossilt brensel, men også fascisme fascisme Nasjonalistisk, autoritær politisk bevegelse og ideologi som oppstod i Italia i 1919 under Benito Mussolinis ledelse..

Nå er velgerne igjen misfornøyde. Men av helt motsatt grunn. Partiet synker som en stein på ferske målinger. Det har fått alarmen til å gå. For velgerne flokker til et parti med klimafornektere.