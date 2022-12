Anbefaler at Donald Trump stilles for retten etter stormingen av Kongressen

Ekspresident Donald Trump bør bli tiltalt for sin rolle i stormingen av Kongressen 6. januar 2021, mener kongresskomité.

Tusenvis av Trump-tilhengere deltok i et voldelig angrep på landets nasjonalforsamling 6. januar 2021.

Kristoffer Rønneberg Journalist

19. des. 2022 20:15 Sist oppdatert 11 minutter siden

Komiteen, som har etterforsket stormingen siden juli i fjor, hadde sitt siste møte mandag kveld.

Etter 1200 intervjuer og 10 offentlige høringer er konklusjonen deres klar:

Donald Trump, USAs 45. president, må stilles til ansvar for sin rolle i stormingen av Kongressen i kjølvannet av 2020-valget.

En enstemmig komité ber om at Trump tiltales for fire ulike brudd på straffeloven:

Forsøk på å forhindre en offentlig saksgang

Sammensvergelse for å bedra De forente stater

Sammensvergelse for å komme med falske ytringer

Oppildne, assistere eller bidra til et opprør

– Alle presidenter i vår historie har akseptert at makten videreføres på fredelig vis – unntatt én, sa Liz Cheney, en av komiteens to ledere.

Hun la til:

– Det mest skammelige var at presidenten satt i spisesalen i Det hvite hus og så på hva som skjedde på TV. I flere timer nektet han å gripe inn. Ingen person som har oppført seg slik kan inneha en offentlig posisjon i dette landet igjen.

Opp til justisdepartementet

6. januar-komiteen kan ikke selv ta ut tiltale. I stedet kan den komme med en anbefaling til justisdepartementet.

Donald Trump holdt en tale utenfor Det hvite hus rett før tilhengerne hans stormet Kongressen.

Departementet har allerede utnevnt en spesialetterforsker, Jack Smith, som gransker flere ulike anklager mot Trump. Det er trolig opp til ham om departementet skal ta ut tiltale mot Trump.

Spesialkomiteen som har gransket stormingen av Kongressen, har tidligere sagt at president Trump var i sentrum for en omfattende sammensvergelse for å omgjøre resultatet av valget og gjennomføre et kupp.

Komiteen skal offentliggjøre sin endelige rapport to dager etter mandagens møte. Alt av funn og anbefalinger må presenteres før jul – komiteen vil bli oppløst når republikanerne etter nyttår får flertall i Representantenes hus i Kongressen.

Oppildnet tilhengerne

Donald Trump tapte presidentvalget 3. november 2020 mot Joe Biden. Allerede på forhånd hadde han varslet at han ville nekte å godkjenne valgresultatet. Fire år tidligere nektet han også å si at han ville akseptere et eventuelt nederlag.

I dagene etter valget begynte Trump en massiv kampanje for å fremme at valgresultatet på en eller annen måte var uriktig. Kongresskomiteen har vist til svært mange eksempler på hvordan Trump forsøkte å presse politikere, valgfunksjonærer og andre offentlig ansatte til å endre på valgresultatet slik at han kunne bli utropt som vinner.

Komiteen har også brukt mye tid på å vise hvordan Trump oppildnet tilhengerne sine i dagene og timene før stormingen av Kongressen. Angrepet skjedde 6. januar, samtidig som kongressens medlemmer skulle verifisere valgresultatet og dermed bane vei for Biden som landets neste president.