Loven skulle straffe voldtektsmenn hardere, i stedet går de fri

Etter en brutal gruppevoldtekt i 2016 strammet Spania inn loven om seksuell vold. Resultatet ble at tungt kriminelle slipper unna.

I 2018 fikk fem voldtektsmenn uventet lav straff. Det utløste kraftige demonstrasjoner over hele Spania.

05.02.2023 23:18

Under den årlige tyrefektingsfestivalen i Pamplona ble en 18 år gammel kvinne angrepet og voldtatt av fem menn. Etter rettssaken i 2016 ble de fem dømt for seksuelt misbruk, ikke for voldtekt.

Mennenes forsvarere hevdet at kvinnen samtykket til sex. Aktoratet argumenterte med at videoen viste en kvinne som var stiv av skrekk og ikke våget å gjøre motstand.

Dommen i første rettsinstans utløste et ramaskrik. Det stilnet ikke etter at høyesterett endret dommen. Mennene ble til slutt dømt for voldtekt, og straffen økte fra ni til 15 år.

Loven ble endret

Diskusjonen fortsatte likevel. Regjeringen strammet inn loven, til en paragraf som populært kalles «Solo sí es sí». Det betyr «bare ja er ja».

I praksis betyr det at begge parter aktivt må samtykke før man har sex. Det tidligere skillet mellom seksuelt misbruk og seksuell vold ble fjernet.

Den nye loven var en stor seier for Podemos. Partiet hører hjemme på ytre venstre og er juniorpartner i statsminister Pedro Sánchez’ regjering.

Den nye loven øker strafferammen for gjengvoldtekt og overgrep etter at offeret er dopet ned. Men den reduserer både maksimums- og minimumsstraffen der det ikke er skjerpende omstendigheter, som vold eller trusler.

«Søster, jeg tror deg», er budskapet fra demonstranten som reagerte på at de fem overgriperne slapp lett unna.

Farlige voldsmenn ut av fengsel

Lovendringen i fjor høst fikk en utilsiktet virkning. Ifølge det konservative opposisjonspartiet Partido Popular har 250 farlige kriminelle sluppet ut av fengsel eller fått reduserte straffer, skriver The Financial Times.

Minst 20 overgripere skal ha blitt satt fri, etter at dommene deres ble redusert.

Enkeltdommer tyder også på at straffene som idømmes etter den nye loven, er mildere for overgriperne.

Overgripere fikk god hjelp av advokater som utnyttet et smutthull. De fant en åpning for å gi den nye loven tilbakevirkende kraft. Spania har tradisjon for at mennesker som allerede er dømt, får lettelser i straffen etter lovendringer.

Euronews forteller om en mann som var dømt til åtte år i fengsel etter å ha misbrukt sin 13 år gamle stedatter seksuelt. Han fikk straffen redusert til seks år.

En annen historie som vekker oppsikt, er om en lærer som ble sluppet ut av fengsel. Han var dømt for å kjøpe sex av elever.

Nå kan også gjerningsmennene som inspirerte den nye loven, be om å få sakene sine opp igjen. Advokaten som representerer en av de dømte, sier at klienten vil ha sin sak prøvet en gang til.

Protestbølgen etter dommene la seg ikke med det første. Bildet er fra 2019.

Krever lovendring

Dermed har loven som skulle beskytte ofre for seksuell vold, virket stikk imot sin hensikt.

Akkurat på det punktet er det enighet fra høyre og langt ut på venstresiden i spansk politikk. I stedet er det en heftig krangel om hvordan feilen skal rettes opp.

I år er det valg i Spania. Foreløpig ser det ut som om voldtekt kan bli et hett tema. De konservative anklager statsministeren for å undergrave lov og orden.

Tvinges til endring

For statsminister Sánchez er det et kjempeproblem at regjeringspartnerne i Podemos er så stolte av lovendringen. Deres talsmenn har så langt nektet å endre loven. De hevder at det er dommerne som tolker den feil.

Likestillingsminister Irene Montero er fra Podemos. Hun anklager dommerne for å bryte loven, og hun hevder at de var mannssjåvinister.

Dermed la hun seg ut med dommernes fagforeninger. De slo tilbake med svar om at angrepene hennes var langt over streken.

Ifølge avisen El Pais er statsministeren klar for å endre loven. Han skal ha gitt beskjed til Podemos om at de må forhandle nå.

Han kan innlede forhandlinger med opposisjonen, men da risikerer han at regjeringssamarbeidet ryker.