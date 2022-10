USAs president: Faren for atomkrig har ikke vært større på 60 år

President Joe Biden går lengre enn noen gang i å advare om at Ukraina-krigen kan føre til atomkrig. Faren har ikke vært større siden 1962, sa Biden på en milliardærfest.

President Joe Biden kom med oppsiktsvekkende uttalelser på en fundraiser-fest i New York natt til torsdag.

7. okt. 2022 07:32 Sist oppdatert 6 minutter siden

– Vi har ikke stått overfor muligheten for armageddon siden Kennedy og Cubakrisen i 1962, sa Biden ifølge nyhetsbyrået Ap arrow-outward-link og CNN. arrow-outward-link

«Armageddon» er et ord fra Johannes åpenbaring i Bibelen, og betyr rett og slett «dommedag» eller verdens undergang.

– For første gang siden missilkrisen på Cuba arrow-outward-link , har vi en direkte trussel om bruk av atomvåpen hvis ting fortsetter å gå den veien de gjør nå, sa Biden.

Så langt har ikke den amerikanske presidenten, eller andre i Biden-administrasjonen, tidligere gått i å si at Ukraina-krigen kan føre til atomkrig.

Men Biden kunne trolig valgt et bedre sted for å snakke om faren for Jordens undergang på grunn av atomkrig.

Det er betraktelig færre atomstridshoder nå enn under Den kalde krigen, men USA og Russland har fremdeles tusenvis hver. Her viser russerne frem en mobil utskytningsrampe for atommissiler i Moskva i 2016.

Dommedagsprat på milliardærfest

Uttalelsene til Biden falt i en helt spesiell sammenheng.

Biden var på «fundraising»-fest for å samle inn penger til demokratenes valgkamp.

Festen fant sted i luksusboligen til den britiske milliardæren James Murdoch på Manhattan i New York. Han er en av arvingene etter mediaimperiet til Rupert Murdoch.

Bare et lite utvalg journalister får være til stede. De kan ta med notatblokk og sitere fritt. Men de får ikke gjøre radio- eller TV-opptak. Dermed kan ikke uttalelsene til Biden gjengis hundre prosent presist.

På slike fundraising-fester har Biden har en tendens til å være ekstra løsmunnet. I ettertid har han flere ganger moderert sine uttalelser.

På den andre siden beskrives han ofte som mer ærlig i slike sammenhenger. Han snakker rett fra leveren.

– Han får alle slags spørsmål, svarer ærlig, men gir trolig sin medarbeidere hjerteslag, skrev nyhetsbyrået Ap i en analyse arrow-outward-link av disse festene.

Men uansett går Bidens uttalelse inn i et av de største og vanskeligste spørsmålene nå.

Bildet fra det russiske forsvarsdepartementet viser utskytning av ballistisk missil noen dager før den russiske invasjonen. Putin har brukt trusselen om atomkrig en rekke ganger for å avskrekke USA og Nato fra å hjelpe Ukraina.

Hvorfor sier Biden dette nå?

Putin har kommet med en rekke trusler om atomvåpen tidligere. Hensikten er å skremme Vesten fra å støtte Ukraina.

Men det er flere grunner til at atomspørsmålet har kommet høyere på dagsordenen:

Krigen i Ukraina er trappet opp de siste ukene, og ukrainske styrker vinner terreng. Etter det katastrofale russiske nederlaget i Kharkiv fylke , valgte Russland annekterte de okkuperte områdene. Delvis mobilisering ble innført, og Putin truet på nytt med atomvåpen.

Samtidig går Russland på det ene nederlaget etter det andre ved fronten. Mobiliseringen går svært dårlig.

Hvor stor er egentlig risikoen?

De fleste atomvåpenforskere er enige med Biden om at risikoen har økt og er høyere enn på svært lenge. En av de fremste forskerne kommenterer Bidens uttalelser slik:

– Vel, selv om det er bekymringsfullt, så vil jeg si at vi ble skremt et par ganger i løpet av de siste delene av den kalde krig, skriver atomvåpeneksperten Hans Kristiansen på Twitter. arrow-outward-link

Men hvor stor er egentlig risikoen? Det er delte meninger om. Mye må fortsatt gå svært galt.

Forskerne snakker om «eskaleringstrapp». Det betyr at det er en rekke ulike stadier og nivåer som Ukraina-krigen må gå gjennom.

Her skiller man blant annet mellom taktiske og strategiske atomvåpen. Førstnevnte er ment å brukes mer som konvensjonelle våpen, lokalt eller regionalt i en konflikt. Strategiske våpen er langt kraftigere og er den type våpen man forbinder med en utslettende atomkrig.

Ifølge amerikansk og vestlig etterretning er det ingen tegn på at Russland klargjør taktiske atomvåpen.Det er også høyst usikkert om bruk av taktiske atomvåpen kan påvirke krigens gang.

Dessuten er risikoen også svært høy for at det kan slå tilbake på Putin selv. Mye tyder på at det nå er et stemningsskifte på gang i Russland.

Bildene er fra festen Putin arrangerte på Den røde plass 30. september etter at Russland annekterte de okkuperte områdene i østlige Ukraina,– Hellig krig! mot satanistene! Vi kommer, ropte en av artistene som opptrådte.

Hva skal Vesten gjøre?

Hva skal Vesten gjøre hvis en desperat Putin tyr til atomvåpen for å snu Ukraina-krigen? Dette diskuteres nå på alvor i Det hvite hus, Nato og i de vestlige hovedstedene.

Flere dystre og skremmende scenarioer er ikke lenger helt utenkelige.

Frykten for at det mest dramatiske kan skje, lå også bak de omstridte utspillene til verdens rikeste mann Elon Musk denne uken.

Musk, som har gitt svært viktige bidrag til Ukraina under krigen, ble beskyldt for å gå Putins ærend med et svært kontroversielt fredsforslag.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kom også med tydelige uttaltelser om atomtrusselen torsdag. Disse kom i en videotale med det australske forskningsinstituttet Lowy. arrow-outward-link

– Hva bør Nato gjøre? Eliminere muligheten for at Russland bruker atomvåpen, sa Zelenskyj.

Han hevdet at Nato burde slå til først med «forebyggende» angrep.

– Det som er viktig, og nok en gang appellerer jeg til det internasjonale samfunnet, er forebyggende angrep, slik at russerne russerne vet hva som vil skje hvis de bruker dem.

Å utføre Nato-angrep mot russiske mål er helt aktuelt for Nato og USA, før Putin eventuelt gjør alvor av de mange atomtruslene.

Men uttalelsene passet godt inn i Kremls propaganda, som gjorde dette til toppsak i russiske medier.

– Det viser at Ukraina vil føre oss til tredje verdenskrig, hevdet Putins talsmann. arrow-outward-link

Atomvåpen har kun vært brukt to ganger i krig. I 1945 bombet USA de japanske byen Hiroshima og Nagasaki. Anslagene på drepte varierer fra 100.000 til over 200.000.

Hva mer sa Biden på festen?

Putin er «en fyr jeg kjenner ganske godt», sa Biden.

– Han spøker ikke når han snakker om at bruken av taktiske atomvåpen eller biologiske og kjemiske våpen, sa USAs president.

Biden advarte Kreml kraftig.

– Jeg tror ikke det finnes noen slik ting som muligheten til å bruke taktiske atomvåpen på en enkel måte, uten å ende opp med dommedag, sa Biden.

Presidenten la til at han fortsatt prøver å forstå hva som er Putins vei ut av krigen i Ukraina.

– Hvordan finner han en vei ut av dette? Hvordan finner han en posisjon hvor han ikke bare taper ansikt, men også taper betydelig makt innad i Russland, spurte Biden.