Putin blir 70 år. 12.000 mennesker bidro med penger til «gave»

På fredag fyller Vladimir Putin 70 år. Russlands president får en bursdagsgave han nok ikke setter pris på.

Den ukrainske ambassaden i Ukraina og Tsjekkias forsvarsdepartement står bak nettsiden hvor man kan donere penger.

Nå nettopp

«Gaven», som gis den ukrainske hæren, er en T-72 Avenger. Det er en modernisert versjon av en gammel sovjetprodusert stridsvogn, melder BBC arrow-outward-link .

Det tsjekkiske forsvarsdepartementet står bak kampanjen, sammen med den ukrainske ambassaden i Praha. Over 50.000 personer har bidratt med penger. Totalt har de samlet inn over 85 millioner kroner til diverse våpen.

Dette er stridsvognen som Putin skal få i «gave». Bildet er publisert av det ukrainske forsvarsdepartementet.

De som donerer kan selv velge hva pengene skal gå til. Man kan blant annet betale for et par knebeskyttere, et maskingevær eller droner.

Flere folkefinansierte våpenleveranser

Tsjekkia er ikke de første som arrangerer folkefinansiering til støtte for ukrainerne. I sommer donerte Litauen en folkefinansiert drone verdt 50 millioner.

Andre mer spesielle kampanjer er for eksempel nettstedet «signmyrocket.com». Her kan man donere penger for å få trykket navnet sitt, eller en hilsen på ukrainske raketter.

Putin fyller 70

I en tweet skrev den tsjekkiske forsvarsministeren Jana Černochová at den folkefinansierte stridsvognen var ment som en «skikkelig gave» til Putin, som fyller 70 på fredag.

Vladimir Putin fyller 70 år fredag denne uken.

Den blir trolig ikke godt mottatt. Den siste tiden har russerne tapt store landområder i Ukraina. Den russiske hæren kritiseres for å være dårlig organisert. Mobiliseringen i Russland har møtt stor motstand.

Samtidig får Ukraina stadig våpenleveranser, blant annet fra Norge. De største donasjonene kommer likevel fra USA, som har gitt våpen for over 15 milliarder dollar.

Sanksjoner i EU-gave

Onsdag ble det også kjent at EU er enige om en åttende sanksjonspakke mot Russland. Blant de nye russiske statsborgerne som får forbud mot innreise til EU og risikerer å få eiendeler i EU-land frosset, er filosofen Aleksandr Dugin og artisten Nikolaj Rastorgujev. Rastorgujev er tidligere medlem av Dumaen og sanger i president Vladimir Putins favorittband, Ljube.

Det at sanksjonene trolig vil godkjennes under EU-toppmøtet i Praha i slutten av uken, har også russiske medier fått med seg: