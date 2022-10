Elon Musk slår tilbake mot påstander om at satellittsystemet hans hindrer ukrainsk offensiv

Starlink har gjort det mulig for ukrainske soldater å kommunisere. Da Ukraina begynte å vinne, sluttet systemet å fungere på gjenerobret territorium, skriver Financial Times fredag kveld.

Elon Musk har hjulpet Ukraina. Nå er det knute på tråden.

7. okt. 2022 20:12 Sist oppdatert nå nettopp

Da Elon Musk ga Starlink til Ukraina, var det en redning for landet. Systemet har spilt en svært viktig rolle i det ukrainske forsvaret, skriver Financial Times (FT). arrow-outward-link

Starlink gjør det mulig å kommunisere over satellitt, når alle andre forbindelser ligger nede. Det har vært avgjørende for ukrainske soldater.

Musk avviser saken

Starlink virker ikke i områder som Ukraina nettopp har frigjort, skriver FT.

Det har flere ganger ført til «et katastrofalt tap av kommunikasjon de siste ukene», skriver avisen. Elon Musk avviser påstandene.

«Dårlig journalistikk», skriver Musk på Twitter.

– Har kostet 80 millioner dollar

Satellittsystemene har allerede kostet selskapet hans 80 millioner dollar, skriver Musk. Det som skjer på slagmarken er hemmelig, skriver han.

Financial Times har likevel snakket med Roman Sinicyn i Serhiy Prytula-stiftelsen, en privat stiftelse som donerer Starlink-systemer til det ukrainske forsvaret.

Sinicyn forteller at han tror systemet ikke fungerer i områder som nylig har vært okkupert av Russland, nettopp for å hindre russerne fra å bruke systemet.

– Det er klart for meg at dette blir gjort av representanter for Starlink, for å hindre at teknologien deres blir brukt av den russiske okkupasjonsstyrken, sier Sinicyn.

Fornærmet Ukraina

Elon Musk klarte mandag denne uken å fornærme flere ukrainere dypt da han på Twitter arrow-outward-link kom med sitt eget private fredsforslag.

Den amerikanske milliardæren har tidligere vært svært populær blant ukrainere. Det er fordi han har donert satellittsambandet Starlink til ukrainske styrker. Det har hjulpet soldater med å ha dekning ved fronten. Starlink har også gitt sivile i nylig frigjorte landsbyer mulighet til å kontakte sine kjære.

Milliardæren listet opp fire punkter for fred mellom Russland og Ukraina:

1. Gjør om folkeavstemningen i annekterte områder under FNs tilsyn. Russland lar folket som bor der, bestemme selv.

2. Krym-halvøya blir formelt en del av Russland.

3. Vanntilførsel til Krym-halvøya sikres.

4. Ukraina forblir nøytralt.

Det tok ikke lang tid før ukrainske politikere svarte på Musks forslag. De holdt ikke tilbake på ordbruken.