Fortsetter søket etter savnede Madeleine McCann

Portugisisk, tysk og britisk politi fortsatte onsdag søket i et naturreservat etter savnede Madeleine McCann, som forsvant fra feriebyen Praia da Luz i 2007.

Etterforskere ble onsdag sett langs bredden av en demning i naturreservatet Arade, hvor det denne uken pågår nye søk etter den britiske jenta Madeleine McCann.

24.05.2023 13:58

Etter å ha brukt sporhunder og sonder dagen før, brukte etterforskere også en drone onsdag for å finkjemme området ved bredden av en demning i naturreservatet Arade.

Ifølge portugisiske medier gjennomførte politiet søk i området allerede i 2008, ett år etter at 3-åringen forsvant. Men dykkere fant den gangen kun levninger fra dyr. Nå er det iverksatt nye søk med dykkere.

I tillegg til politi fra Tyskland, Portugal og Storbritannia, er også brannmenn, paramilitært politi og ansatte i sivilforsvaret sett i nærheten av området der søket pågår.

Foreldrene til Madeleine McCann holder et bilde som viser et datagenerert bilde av hvordan datteren deres trolig så ut noen år etter forsvinningen i 2007.

Tysk politi ba om nye søk

Det er tysk politi som har bedt om nye søk i området, ettersom de mener at mannen som er hovedmistenkt i saken, tyske Cristian Brückner, besøkte naturreservatet i tiden etter forsvinningen.

– Vi har indikasjoner på at vi kan finne bevis der. Jeg ønsker ikke å si nøyaktig hva det er, og jeg vil heller ikke si hvor disse indikasjonene kommer fra, sier aktor Christen Wolters til den tyske allmennkringkasteren NDR.

– Det eneste jeg kan si, er at det ikke kommer fra den mistenkte, så vi har ikke fått en tilståelse eller noe lignende nå, eller noen indikasjoner fra den mistenkte på hvor det er fornuftig å lete, legger han til.

Tyske etterforskere har siden 2020 sagt at de er overbevist om at den britiske jenta er død. Tysk påtalemyndighet har siden den gang etterforsket Brückner fordi de mener de har «konkrete bevis» på at han drepte 3-åringen.

Det er tysk politi som har bedt om nye søk etter savnede Madeleine McCann i naturreservatet Arade, som ligger 50 kilometer utenfor Praia da Luz, hvor jenta forsvant for 16 år siden.

Ingen siktet etter 16 år

Brücker soner for tiden en voldtektsdom og ble i fjor siktet for flere voldtekter av kvinner og overgrep mot barn. Disse sakene har ikke noe å gjøre med McCann-saken.

Britiske Madeleine forsvant fra en ferieleilighet i Praia da Luz få dager før hun fylte fire år i mai 2007, mens foreldrene spiste middag med venner på en nærliggende tapasbar.

Til tross for enorm internasjonal oppmerksomhet, er det fremdeles ikke funnet noen spor etter Madeleine.

16 år etter bortføringen er ennå ingen siktet i saken.