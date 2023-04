Sudan: President og visepresident slåss om makten

Borgerkrigen i Sudan dreier seg ikke bare om hvilken general som skal få makten, men også om hvor stor innflytelse Russland skal få i det viktige landet.

Tirsdag ble et bygg i Khartoum truffet av artilleri.

20.04.2023 20:50

Journalister i Sudans hovedstad Khartoum forteller at det bokstavelig talt begynner å lukte død i gatene etter at det lørdag brøt ut harde kamper flere steder i landet.

Seks av 20 sykehus i hovedstaden er stengt på grunn av krigen, forteller legeforeningen. Mange innbyggere befinner seg nå midt i en krigssone, innestengt i eget hjem, uten mulighet til å komme seg i sikkerhet.

Sudanere er ikke uvant med militærkupp. Men denne gangen er det i ferd med å utvikle seg til en borgerkrig.

Hva skjer nå?

Landets president og visepresident kjemper om makten. De to kontrollerer hver sin hær.

Begge har erfaring fra militærkupp. To ganger har de samarbeidet om å velte landets president. Forrige gang var i 2021. Da overtok de makten i landet.

Nå beskylder de hverandre for å ha avfyrt det første skuddet.

– Veldig vanskelig

– Det er konflikter langs veldig mange akser her, sier Redie Bereketeab til Aftenposten.

Han er forsker ved Det nordiske afrikainstituttet i Uppsala.

Bortsett fra perioden mellom 1972 og 1983 har det vært krigstilstand i deler av landet lenge. Bereketeab sier at det er en konflikt mellom religiøse og etniske grupper.

– Og det er konflikt mellom sentrum og periferi. Mange føler seg satt på sidelinjen, sier han.

– Etter at Sudan ble en selvstendig stat, har myndighetene mislyktes både når det gjelder stats- og nasjonsbygging.

De rundt 300 etniske gruppene har ikke fått en sudansk identitet.

Og regjeringen er fortsatt ikke i stand til å gi befolkningen den tryggheten man forventer av en stat. Nå er det landets to topper som skaper usikkerhet.

Fakta Vet du dette om Sudan? Landet i nordøst Afrika har 40 millioner innbyggere. I nord bor det muslimer, mens det er flere kristne i sør. Til 1956 var Sudan britisk koloni. Da fikk landet en grunnlov som la opp til demokrati. Men militæret har aldri helt sluppet makten. I 2011 ble Sør-Sudan et selvstendig land, etter en lang krig. Sudan har også hatt en borgerkrig i provinsen Darfur. Den betegnes som folkemord. Etter planen skulle det holdes valg i juni i år, og militæret skulle gi fra seg makten. Vis mer

Generaler med hver sin hær

President og general Abdel Fattah al-Burhan har kontroll over statens militære.

Visepresident og generalløytnant Mohamed Hamdan Dagalo kontrollerer RSP (Rapid Support Forces), en styrke som trolig er på 100.000 soldater.

Dagalo kalles vanligvis Hemeti. I tillegg til sin egen hærstyrke, har han tette bånd til den russiske Wagner-gruppen.

Gjennom datterselskapene M Invest og Meroe Gold er Wagner stor eier i landets gullproduksjon. Den franske avisen Le Monde avslørte før jul i fjor at Wagner betaler Sudans sikkerhetstjeneste for beskyttelse og andre tjenester.

Sudan er Afrikas tredje største gulleksportør etter Ghana og Sør-Afrika.

Det er uklart om Wagners leiesoldater deltar i kampene i Sudan. Så langt har oppgaven deres vært å beskytte Wagnergruppens økonomiske interesser.

Ashok Swain, som leder fredsforskningsinstituttet ved universitetet i Uppsala, sier til Al Jazeera at han regner det som sannsynlig at Wagner «er engasjert i de pågående kampene».

Sivile i Khartoum har kommet i skuddlinjen, bokstavelig talt.

Russland i bakgrunnen

Russland har pleiet kontakten med Sudan de siste årene, og det ser ut til å bære frukter. Etter president Vladimir Putins invasjon av Ukraina, har ikke Sudan bidratt til å fordømme Russland i FN.

Ifølge det tyske mediehuset Deutsche Welle er Sudan «Russlands nøkkel til det afrikanske kontinentet». I tillegg til gull er landet også rikt på silisium og mangan, råvarer det er stor konkurranse om på verdensmarkedet.

I februar i år var Putins utenriksminister Sergej Lavrov i Sudan. Da fikk han gjennomslag for Russlands ønske om å etablere marinebaser på Sudans kyst langs Rødehavet. Avtalen skal gi Russland rett til å ha 300 soldater i landet, og opp til fire marineskip samtidig.

Bereketeab ved instituttet i Uppsala minner om at stormaktene lenge har blandet seg inn i Sudans indre anliggender.

Under den kalde krigen var det rivalisering mellom USA og Sovjet for å få Sudan inn i sin sfære.

– Så kom krigen mot terror. Og nå er det konkurransen om råvarer, sier han.

Mandag ble denne mannen fraktet til sykehus i Khartoum. Han er et av mange sivile ofre.

– Voldsspesialist

Professor Alex de Waal ved Tufts University har forsket på Sudan i flere tiår. Han skriver at visepresident Hemedtis karriere er som et grunnkurs i hvordan en voldsspesialist kan få politisk makt.

Soldatene hans i RSP er stort sett arabere fra Darfur-provinsen vest i landet. Denne delen av Sudan har lenge vært preget av ekstrem vold. De Waal mener at det som skjer nå, er et tegn på at volden som har ødelagt provinsene i Sudan, er på vei inn i hovedstaden.

Ingen enkel løsning

På spørsmål om hva løsningen for Sudan kan være, virker Bereketeab litt oppgitt over at noen etterlyser en enkel løsning på et så stort problem.

– I Europa har dere drevet med nasjonsbygging i 500 år, og fortsatt finnes det etniske og regionale konflikter. Dere har hatt hundreårskrig og åttiårskrig. Det er ikke noe enklere i Afrika, sier han.