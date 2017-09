Den pågrepne politikeren, Josep Maria Jove, er ansvarlig for regionens finanspolitikk og regnes som visepresident Oriol Junqueras høyre hånd.

Ifølge spanske medier ble i alt tolv personer pågrepet da den spanske sivilgarden aksjonerte mot kontorene til den regionale regjeringen onsdag morgen.

Politiaksjonen er knyttet til den varslede folkeavstemningen om katalansk uavhengighet, som spanske myndigheter har erklært for ulovlig.

Manu Fernandez / AP / NTB scanpix

Protester

Hundrevis av demonstranter samlet seg onsdag formiddag utenfor stedet der politiaksjonen ble gjennomført. Der protesterte de mot pågripelsene og ropte slagord for katalansk uavhengighet.

Katalanske myndigheter ønsker å avholde folkeavstemningen 1. oktober til tross for at regjeringen i Madrid sier nei og spansk høyesterett mener den er grunnlovsstridig.

Politiet og påtalemyndigheter vil ikke kommentere aksjonen ettersom en dommer har besluttet at opplysningene skal være unntatt offentlighet.

Ifølge meningsmålinger er et flertall av katalanerne imot uavhengighet, men et stort flertall ønsker en folkeavstemning for å avklare spørsmålet.

Aksjon mot postselskap

Onsdagens aksjon i Barcelona kommer dagen etter at politiet beslagla mengder med dokumenter knyttet til folkeavstemningen hos det private postselskapet Unipost i byen Terrassa nordvest for Barcelona.

Catalonia med regionshovedstaden Barcelona er et av de rikeste områdene i Spania, og katalanske separatister har lenge kjempet for løsrivelse fra Spania.