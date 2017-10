Slik ser en gravferd til 700 millioner kroner ut

Se ni bilder fra begravelsen lenger ned i artikkelen.

Thailands kong Bhumibol Adulyadej døde for ett år siden etter 70 års styre som verdens lengstsittende monark.

Siden har thailenderne hatt offisiell landesorg, og i disse dager pågår en påkostet gravferd over hele fem dager. Sentralt i seremoniene står den nye kongen, Maha Vajiralongkorn. Torsdag ble levningene etter hans far påtent i et forgylt krematorium med ni tårn bygget for anledningen. Det storslåtte komplekset skal senere rives.

Folk sov på fortauet

Kostnadene ved begravelsen er anslått til over 700 millioner kroner. I thailandske aviser forteller folk om hvordan de har planlagt i opptil ett år hvordan de skal ta farvel med gamlekongen.

Tvillingsøstrene Atiporn og Onuma Chaisumrej bestilte hotell i fjor og sikret allerede mandag seg gode plasser på fortauet der opptogene skulle passere.

– Alle ubehagelighetene vi opplever med blant annet å sove utendørs i fire netter, er ingenting når det handler om å ta farvel med vår kjære konge. Dette skjer bare én gang i livet, sier Atiporn til Bangkok Post.

– Jeg klarer ikke å uttrykke min sorg over tapet. Det er som et barn som savner en forelder, sier Boonpherm Buatho til Reuters.

Siste dag søndag

Fredag dynket den nye kongen beinene etter faren med vigslet vann før levningene ble brakt tilbake fra krematoriet til palasset. Lørdag messet buddhistmunker bønner i palasset mens den nye kongen tente lys i tronhallen.

Søndag er siste dag av den offisielle gravferden. Da skal restene av skjelettet legges til hvile i et rom i palasset der forgjengerne ligger. Asken skal fordeles mellom to templer, Wat Rajabopidh og Wat Bovoranives.

Her er den thailandske gravferden i 9 bilder:

Reuters / NTB scanpix

Sakchai Lalit / AP / NTB scanpix

The Nation og Bangkok Post

Sakchai Lalit / AP / NTB scanpix

AP fra video / NTB scanpix

DAMIR SAGOLJ / Reuters / NTB scanpix

Sakchai Lalit / AP / NTB scanpix

Wason Wanichakorn / AP / NTB scanpix