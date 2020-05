En hund i grå lego. En bil i oransje lego. Et hus i alle regnbuens farger. På en benk i en kjellerleilighet i Donetsk viser byggmester Artjom (5) stolt frem byggeklossene. Han er særlig stolt over huset som han «har bygget helt selv». Det har soverom, et kjøkken og en trapp.

– Men dette er det viktigste. Dette er geværet som skal beskytte dem som bor inne i huset, sier femåringen, vrir legogeværet over døren og sier: «Pang, pang, pang.»